Дім посеред моря: дівчина розповіла про плюси і мінуси життя на парусній яхті (відео)

Художниця з Флориди Сара Бартлетт змінила незвичайне житло на ще більш нестандартне. Дівчина переїхала жити на вітрильну яхту разом із нареченим і надихається безлюдними островами.

Американка створює майже половину своїх робіт під час плавань Карибським морем. Про це пише People.

2021 року Сара Бартлетт зі США вирішила, що традиційна робота з дев'яти до п'яти не для неї. Закінчивши коледж, дівчина вклала накопичені чайові офіціантки в купівлю старого шкільного автобуса за 5000 доларів і повністю переобладнала його на мобільний вінтажний бутік і арт-магазин на сонячних батареях.

Протягом кількох років Сара подорожувала Флоридою, продаючи вінтажний одяг і власні картини, а також жила просто в автобусі. Але 2023 року разом зі своїм нареченим Джої, офіцером яхти, вона змінила незвичайне житло на нове — пара перебралася жити на вітрильну яхту.

Сьогодні їхній дім і майстерня знаходяться в морі. Сара створює майже половину своїх робіт для бренду Stress Less Ocean Club під час плавань Карибським морем. За її словами, саме безлюдні острови, прозора вода і дельфіни стають головним джерелом натхнення.

"До цих місць можна дістатися тільки на човні. Це чарівне відчуття — тижнями не бачити людей і жити серед океану та дикої природи", — розповідає художниця.

Подорожі надихають художницю Фото: Instagram

Екологічний підхід залишається в центрі її творчості: Бартлетт працює з вінтажними речами, переробленими матеріалами й знайденими предметами, перетворюючи їх на артоб'єкти. Життя на човні посилило її усвідомлене ставлення до споживання. Наприклад, пара відмовилася від тостера й обмежила використання побутової техніки через обмежену енергію сонячних батарей.

Попри труднощі, Сара впевнена, що переваги кочового способу життя переважують.

"Я сумую за ванною і садом, але море компенсує все це", — сміється вона.

Американка малює для бренду Stress Less Ocean Club Фото: Instagram

Популярність Бартлетт зростає і в соціальних мережах. Її Instagram зібрав понад 80 000 підписників, а ролики в TikTok отримали майже мільйон лайків. Серед її найпопулярніших відео — перетворення вінтажних краваток на дизайнерську сукню для сестри Кейт і підбір весільного вбрання в секонд-хенді.

Найближчими роками пара планує продовжити морські подорожі та життя на яхті.

"Ймовірно, наступні п'ять років ми проведемо в океані. А далі — подивимося", — каже Сара.

