Чоловік із 95% тіла в татуюваннях здивував світ після видалення малюнків (відео)

36-річний Леандро де Соуза, відомий як найбільш татуйована людина Бразилії, зважився на кардинальні зміни. Він почав процес лазерного видалення татуювань, що покривали 95% його тіла.

Чоловік пройшов через болісне перетворення заради нового життя. Про це пише Lad Bible.

Де Соуза почав покривати тіло малюнками ще в 13 років. За роки він зробив близько 170 татуювань, натхненних рок-гуртами Nirvana, Guns N' Roses і Metallica. Його образ зробив його відомим на всю країну. Однак тепер чоловік обрав інший шлях. Він пережив кілька болісних процедур видалення татуювань і пов'язав зміни з набуттям віри.

"Після п'ятого сеансу видалення татуювань на обличчі, подяка Ісусу Христу", — написав Леандро у своєму Instagram.

За роки бразилець зробив близько 170 татуювань Фото: Instagram

Салон Hell Tattoo у Сан-Паулу, де проводяться процедури, зазначив, що чоловік відчуває відновлення власної гідності.

"Татуювання не визначають характер. Життя перетворюється завдяки вибору, зусиллям і рішучості рухатися вперед", — наголосили в студії.

Чоловік пошкодував, що зробив татуювання на обличчі Фото: Instagram

В інтерв'ю місцевим ЗМІ Леандро зізнався, що після розлучення і залежності опинився у важкому становищі, але завдяки євангелістському руху в притулку зміг змінити своє життя. Він відмовився від наркотиків, алкоголю і цигарок, намагається влаштуватися на офіційну роботу, щоб допомагати дитині й матері.

"Добре подумайте, перш ніж зробити татуювання на обличчі, тому що я про це пошкодував", — сказав він, наголосивши, що не засуджує мистецтво татуювань, але тепер ставить на перше місце віру і нові цілі.

