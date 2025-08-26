Кошмар довжиною у 2 роки: чоловік розповів, як безсоння зруйнувало його життя (фото)

32-річний Олівер Елвіс із Великої Британії стверджує, що останні два роки перебуває у стані постійної неспання після того, як через загадковий стан він не може заснути навіть під дією сильних седативних препаратів.

Останні 21 місяць британець називає "боротьбою за життя в тілі, яке, здається, горить зсередини". Про це пише Daily Mail.

Кілька років тому британець Олівер Елвіс жив звичайним життям, працював провідником поїзда і проживав у нещодавно купленій чотирикімнатній квартирі. Але все змінилося в одну ніч, коли він зовсім не міг заснути. Він і уявити собі не міг, що це буде не поодинокий напад безсоння, а дворічне жахіття, що триває досі і робить його життя майже нестерпним.

Кілька років тому британець Олівер Елвіс жив звичайним життям Фото: SWNS

Олівер описує останні 21 місяць як "боротьбу за виживання в тілі, яке, здається, горить зсередини", додаючи, що витратив цілий статок, намагаючись зрозуміти, що з ним не так, але лікарі досі не можуть дати йому відповіді.

"У мене не просто нестача сну, це повна його відсутність. Я не відчуваю сонливості. Я не засинаю. Я постійно перебуваю в стані бойової готовності. Нескінченні дні перетворюються на нескінченні ночі, і це мука. Я втратив майже все. Та людина, якою я колись був, зникла", — розповів Елвіс.

Через екстремальне недосипання Олівер не може нормально функціонувати. Його м'язи та кістки постійно болять, і він почувається так, ніби носить залізний костюм. 32-річний чоловік стверджує, що більше не може ходити по прямій, його зір серйозно погіршився, і навіть його травний процес постраждав від сильного безсоння.

Олівер працював провідником поїзда Фото: SWNS

Зневірившись розгадати таємницю своєї постійної бадьорості, британець продав свій новий дім, повернувся до матері та витратив невеликі статки, мандруючи світом, звертаючись до лікарів і випробовуючи різні засоби. Він побував в Індії, Італії, Туреччині та Колумбії, перепробував безліч методів лікування і ліків, навіть галюциногенні трави, але ніщо і ніхто не змогли подарувати йому той спокійний сон, про який він мріяв останні два роки.

Чоловік стверджує, що деякі лікарі навіть прописували йому сильні седативні препарати, але навіть вони не змогли привести його до тями. Наразі в Олівера майже не залишилося жодних варіантів, і він звертається по допомогу до будь-якого вченого чи лікаря, який вважає, що знає, на що він страждає.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.