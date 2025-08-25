"Що відбувається": майбутня мама помітила дивну поведінку кішок (відео)

Жінка, яка чекає на дитину, поділилася незвичною поведінкою своїх котів, які реагують на вагітність і намагаються контактувати з малюком.

Related video

Майбутня мама зі США опублікувала відео, де її дві кішки ласкаво розминають лапками живіт, а ненароджений малюк відповідає їм стусанами. Зворушливий момент підкорив користувачів TikTok, зібравши мільйони переглядів.

Мешканка США і мама двох дітей, відома в TikTok під ніком @brownsfam, скоро чекає на поповнення в родині. Нещодавно вона виклала відео, яке швидко стало вірусним: дві кішки підійшли до сплячої господині і почали лапками "масажувати" її живіт. У цей момент малюк в утробі різко поворухнувся, немов привітавши своїх пухнастих "братів і сестер".

"Точка зору: ви прокидаєтеся від того, що ваші кішки роблять це, а ваш малюк штовхає їх. Що вони роблять?" — написала вона під відео.

Пост за короткий час набрав понад 3,4 мільйона переглядів. У коментарях багато мам поділилися схожими історіями.

"Моя кішка постійно лежала в мене на животі, коли я була вагітна, і діти завжди починали брикатися", "Кішки просто вмовляють малюка поквапитися", "Вони грають. Духовний зв'язок відбувся", — писали вони.

Експерти пояснюють, що "розминання" — це природна поведінка котів, яку часто називають "приготуванням печива". Вона пов'язана з інстинктами кошенят і залишається у тварин у дорослому віці як спосіб показати прихильність і розслабитися. Деякі фахівці вважають, що кішки здатні вловлювати зміни в організмі майбутніх мам завдяки нюху та енергетиці.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт перетворив посудомийну машину на свій притулок. 38-річний Кал Вінсент з Вікторії (Канада) розповів, що його вихованець постійно шукає нові затишні місця. Нещодавно одним із них виявилася посудомийна машина.

Також стало відомо, що господар семи котів повернувся додому і побачив у вікні щось неймовірне. У TikTok набирає популярності відео, на якому чоловіка зустрічає група тварин, які сидять у тіні, з очима, що яскраво світяться. Ролик швидко став вірусним і викликав у глядачів змішані емоції.