"Что происходит": будущая мама заметила странное поведение кошек (видео)

Женщина, ожидающая ребенка, поделилась необычным поведением своих кошек, которые реагируют на беременность и пытаются контактировать с малышом.

Будущая мама из США опубликовала видео, где ее две кошки ласково разминают лапками живот, а нерожденный малыш отвечает им пинками. Трогательный момент покорил пользователей TikTok, собрав миллионы просмотров.

Жительница США и мама двоих детей, известная в TikTok под ником @brownsfam, скоро ждет пополнение в семье. Недавно она выложила видео, которое быстро стало вирусным: две кошки подошли к спящей хозяйке и начали лапками "массировать" ее живот. В этот момент малыш в утробе резко пошевелился, словно поприветствовав своих пушистых "братьев и сестер".

"Точка зрения: вы просыпаетесь от того, что ваши кошки делают это, а ваш малыш пинает их. Что они делают?" — написала она под видео.

Пост за короткое время набрал более 3,4 миллиона просмотров. В комментариях многие мамы поделились похожими историями.

"Моя кошка постоянно лежала у меня на животе, когда я была беременна, и дети всегда начинали брыкаться", "Кошки просто уговаривают малыша поторопиться", "Они играют. Духовная связь произошла", — писали они.

Эксперты объясняют, что "разминание" — это естественное поведение кошек, которое часто называют "приготовлением печенья". Оно связано с инстинктами котят и остается у животных во взрослом возрасте как способ показать привязанность и расслабиться. Некоторые специалисты полагают, что кошки способны улавливать изменения в организме будущих мам благодаря обонянию и энергетике.

