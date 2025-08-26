Кошмар длинной в 2 года: мужчина рассказал, как бессонница разрушила его жизнь (фото)

32-летний Оливер Элвис из Великобритании утверждает, что последние два года находится в состоянии постоянной бодрствования после того, как из-за загадочного состояния он не может заснуть даже под действием сильных седативных препаратов.

Последние 21 месяц британец называет "борьбой за жизнь в теле, которое, кажется, горит изнутри". Об этом пишет Daily Mail.

Пару лет назад британец Оливер Элвис жил обычной жизнью, работал проводником поезда и проживал в недавно купленной четырехкомнатной квартире. Но все изменилось в одну ночь, когда он совсем не мог уснуть. Он и представить себе не мог, что это будет не единичный приступ бессонницы, а двухлетний кошмар, который продолжается до сих пор и делает его жизнь почти невыносимой.

Оливер описывает последние 21 месяц как "борьбу за выживание в теле, которое, кажется, горит изнутри", добавляя, что потратил целое состояние, пытаясь понять, что с ним не так, но врачи до сих пор не могут дать ему ответа.

"У меня не просто нехватка сна, это полное его отсутствие. Я не чувствую сонливости. Я не засыпаю. Я постоянно нахожусь в состоянии боевой готовности. Бесконечные дни превращаются в бесконечные ночи, и это мучение. Я потерял почти все. Тот человек, которым я когда-то был, исчез", — рассказал Элвис.

Из-за экстремального недосыпания Оливер не может нормально функционировать. Его мышцы и кости постоянно болят, и он чувствует себя так, будто носит железный костюм. 32-летний мужчина утверждает, что больше не может ходить по прямой, его зрение серьезно ухудшилось, и даже его пищеварительный процесс пострадал от сильнейшей бессонницы.

Отчаявшись разгадать тайну своей постоянной бодрости, британец продал свой новый дом, вернулся к матери и потратил небольшое состояние, путешествуя по миру, обращаясь к врачам и пробуя различные средства. Он побывал в Индии, Италии, Турции и Колумбии, перепробовал множество методов лечения и лекарств, даже галлюциногенные травы, но ничто и никто не смогли подарить ему тот спокойный сон, о котором он мечтал последние два года.

Мужчина утверждает, что некоторые врачи даже прописывали ему сильные седативные препараты, но даже они не смогли привести его в сознание. Сейчас у Оливера почти не осталось никаких вариантов, и он обращается за помощью к любому ученому или врачу, который считает, что знает, чем он страдает.

