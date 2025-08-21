Мужчина "проснулся" в 2012-м и понял, что не помнит 17 лет своей жизни

Житель США рассказал, что утратил воспоминания о 17 годах своей жизни, с 1996 по 2012 год. Он отметил, что не помнит ничего о своем раннем детстве.

Мужчина под ником Jarofgoodness поделился своей необычной историей на популярном форуме Reddit. По его словам, он не стал сообщать об этом никому, включая родственников, друзей и коллег.

Мужчина уточнил, что в 1996 году он жил в Орландо (штат Флорида) и выступал в музыкальной группе, которая записала демо-кассету и играла в одном из заведений сети Hard Rock Cafe. Следующее воспоминание, которое он называет четким, относится уже к 2012 году. Американец оказался в Индиане, жил с родителями и работал мойщиком посуды в ресторане.

По словам автора поста, он также не помнит ничего о своем раннем детстве — в частности, о событиях, происходивших до 1980 года.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Тем не менее, проснувшись в 2012 году, он знал, где припаркована его машина, как доехать до работы и узнавал своих коллег.

"Я никому об этом не стал рассказывать. Даже на работе — я просто продолжал ходить туда как ни в чем не бывало", — написал он.

Также мужчина признался, что не проходил медицинского обследования, так как не мог позволить себе его оплату.

История вызвала активное обсуждение на платформе Reddit. Пользователи выдвигали различные версии произошедшего, от травматической амнезии до диссоциативного расстройства памяти. Однако сам автор пока не обращался за медицинской помощью и не получил официального диагноза.

