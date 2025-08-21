Чоловік "прокинувся" у 2012-му і зрозумів, що не пам'ятає 17 років свого життя

Житель США розповів, що втратив спогади про 17 років свого життя, з 1996 по 2012 рік. Він зазначив, що не пам'ятає нічого про своє раннє дитинство.

Чоловік під ніком Jarofgoodness поділився своєю незвичайною історією на популярному форумі Reddit. За його словами, він не став повідомляти про це нікому, включно з родичами, друзями та колегами.

Чоловік уточнив, що в 1996 році він жив в Орландо (штат Флорида) і виступав у музичному гурті, який записав демо-касету і грав в одному із закладів мережі Hard Rock Cafe. Наступний спогад, який він називає чітким, належить уже до 2012 року. Американець опинився в Індіані, жив із батьками та працював мийником посуду в ресторані.

За словами автора поста, він також не пам'ятає нічого про своє раннє дитинство — зокрема, про події, що відбувалися до 1980 року.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Проте, прокинувшись у 2012 році, він знав, де припаркована його машина, як доїхати до роботи і впізнавав своїх колег.

"Я нікому про це не став розповідати. Навіть на роботі — я просто продовжував ходити туди як ні в чому не бувало", — написав він.

Також чоловік зізнався, що не проходив медичного обстеження, оскільки не міг дозволити собі його оплату.

Історія викликала активне обговорення на платформі Reddit. Користувачі висували різні версії події, від травматичної амнезії до дисоціативного розладу пам'яті. Однак сам автор поки що не звертався по медичну допомогу і не отримав офіційного діагнозу.

