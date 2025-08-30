Мужчина с 95% тела в татуировках удивил мир после удаления рисунков (видео)

36-летний Леандро де Соуза, известный как самый татуированный человек Бразилии, решился на кардинальные перемены. Он начал процесс лазерного удаления татуировок, покрывавших 95% его тела.

Мужчина прошел через болезненное преображение ради новой жизни. Об этом пишет Lad Bible.

Де Соуза начал покрывать тело рисунками еще в 13 лет. За годы он сделал около 170 татуировок, вдохновленных рок-группами Nirvana, Guns N’ Roses и Metallica. Его образ сделал его известным на всю страну. Однако теперь мужчина выбрал иной путь. Он пережил несколько болезненных процедур удаления татуировок и связал перемены с обретением веры.

"После пятого сеанса удаления татуировок на лице, благодарность Иисусу Христу", — написал Леандро в своем Instagram.

За годы бразилец сделал около 170 татуировок Фото: Instagram

Салон Hell Tattoo в Сан-Паулу, где проводятся процедуры, отметил, что мужчина ощущает восстановление собственного достоинства.

"Татуировки не определяют характер. Жизнь преображается благодаря выбору, усилиям и решимости двигаться вперед", — подчеркнули в студии.

Мужчина пожалел, что сделал татуировки на лице Фото: Instagram

В интервью местным СМИ Леандро признался, что после развода и зависимости оказался в тяжелом положении, но благодаря евангелистскому движению в приюте смог изменить свою жизнь. Он отказался от наркотиков, алкоголя и сигарет, старается устроиться на официальную работу, чтобы помогать ребенку и матери.

"Хорошо подумайте, прежде чем сделать татуировку на лице, потому что я об этом пожалел", — сказал он, подчеркнув, что не осуждает искусство татуировок, но теперь ставит во главу угла веру и новые цели.

