Жуткая "тень пришельца" на снимке велосипеда взбудоражила соцсети (фото)

Пользователи популярного форума Reddit обсуждают "жуткую тень инопланетянина" на невинном фото велосипеда.

Фотографии могут хранить самые теплые воспоминания, но иногда именно на них можно заметить детали, которые повергнут в шок. Именно это и произошло с одним снимком, опубликованным на Reddit, который вызвал бурные обсуждения в сети.

На фото изображен припаркованный велосипед с детским креслом рядом с автомобилем. На первый взгляд, но ничего необычного. Однако внимательные пользователи быстро заметили странную деталь: от велосипеда тянется тень, напоминающая силуэт инопланетянина.

Подпись к публикации звучала игриво: "Только неправильные ответы", и пользователи соцсетей не замедлили поделиться своими фантазиями.

Реакция соцсетей

"Инопланетянин ищет пиццу";

"Это как сцена из первого фильма Звездные войны";

"Жуткая тень пришельца с важной походкой";

"Хахаха, кто-то написал, что инопланетянин ищет пиццу".

Некоторые уверяли, что разглядели динозавра, а кто-то написал, что в кадре "замаскировался пришелец". На самом деле причиной иллюзии стало детское кресло на велосипеде, которое и создает характерный силуэт "головы и тела".

Не первый случай "жутких фотографий"

Интернет уже не раз становился свидетелем подобных визуальных загадок. Недавно мать двоих детей поделилась снимком своего сына в магазине, где отражение ребенка в зеркале не совпадало с его позой.

Многие объяснили аномалию функцией "живых фотографий" на iPhone Фото: Reddit

Пользователи предположили, что это связано с функцией "живого фото" на iPhone, но многие в шутку назвали малыша "волшебником".

