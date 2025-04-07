"Цветная революция" для США: как Трамп ведет страну в пропасть под аплодисменты Путина и Си

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Как россияне и китайцы толкают Трампа к экономическому самоубийству?

Все услышали, как российский посланник к Трампу рассказал Трампу, что против него готовят "цветную революцию"? И Трамп услышал. Вероятно. И это основное.

Может ли не произойти глобальный кризис?

На самом деле да. Даже несмотря на масштабное падение фондовых рынков. Это падение произошло на фоне очень дорогих рынков, но пузыри еще не лопнули. Собственно пока рынки просто изменили направление и направляются вниз. Спускаясь с исторических максимумов, которые последние годы постоянно обновлялись. Поэтому, кстати, надо осторожнее относиться к сообщениям "самые большие потери в истории", потому что их считают в абсолютных, а не относительных цифрах. А поскольку все никогда не было таким дорогим, как сейчас, то и любое падение сразу кажется значительным в абсолютных цифрах.

Но пока что падения не рекордные. Пока что. Хотя и очень большие. Падение ключевого индекса рынков США на 11 процентов за два дня — это очень незаурядное событие.

Что должно произойти, чтобы ситуация исправилась? Чудо.

Почему чудо? Потому что нужно, чтобы разрушительная политика изменилась на адекватную. Для этого надо в первую очередь остановить торговую войну. Но кто ее остановит? Трамп, который уверен в собственной гениальности? Которому как раз и поют на ушко россияне, что он все делает правильно, что протесты против него — это все коварные враги. Страшный deep state задумал "цветную революцию" в США, и только мудрый Трамп может это остановить. Или Трамп, которого китайцы берут на слабо, эскалируя торговую войну? И Трамп не будет слышать обратных сигналов. Тем более, что пока что против Трампа протестуют те люди, которые голосовали против Трампа. Не причина для него реагировать.

А когда будут последствия? Во-первых, Трамп почему-то уверен, что последствий не будет. А во-вторых, тогда будет поздно. Когда все не МАГА-избиратели Трампа офигеют от экономических последствий его действий, будет поздно. Ну а МАГА всегда будет верить в своего мессию.

Парадокс и в том, что Трамп усугубляет болезнь, которая сделала возможным выбор популиста в США. В США очень много недовольных людей, уровень жизни которых упал за последние десятилетия. И Трамп говорит, что во всем виноваты китайцы, которые забрали рабочие места, глобалисты и, конечно, Байден. То есть проблема снаружи. И бороться надо с этим страшным врагом.

Протесты против Трампа Фото: Из открытых источников

Но если бы в США все было плохо и внешние враги забрали какие-то рабочие места, то в США должна была бы быть безумная безработица. Но ее нет. Трамп пришел к власти на фоне полной занятости. То есть безработицы почти нет. И это еще на фоне масштабной миграции. А мигранты же тоже не могут не работать. Потому что им есть надо что-то.

Так кто же украл так рабочие места из США, что безработицы при этом нет? То есть американцы работают. У них есть работа. То есть нет смысла затаскивать такой ценой еще какие-то производства в США, если ваша цель — просто создание рабочих мест.

А что же изменилось? Неравенство. В США значительно возросло неравенство. Что и чувствует некогда очень богатый и большой средний класс. То есть и бороться надо с неравенством. А что делает Трамп? Он его усиливает, вновь уменьшая налоговую нагрузку на самых богатых. Бинго. И снова много недовольных. И снова запрос на популизм.

В результате абсолютно деструктивные шаги Трампа по разрушению собственных союзов, дискредитации США как торгового партнера, рост неопределенности в собственной экономике, подпитка инфляции и провоцирование рецессии. Да еще и подрыв доверия к доллару. Как к резервной валюте. Основы могущества экономики США последние 70 лет.

Короче, это все выглядит как счастливый лотерейный билет для Си. И поэтому он эскалирует торговую войну. А россияне, конечно, радуются, что США самозакапываются. И гладят эго президента США.

Так будет ли Си деэскалировать? Нет. Зачем? Да, китайская экономика будет страдать. Но в Китае нет демократии. И экономическая логика вторична на фоне противостояния с США. Как Трамп спасает Путина от позора, так он возвращает Си в большую игру. И это после того, как китайская экономика прошла свой пик, демография кричит о кризисе, а деньги начали убегать из Китая в Индию и другие страны. Подарок судьбы.

А значит, Трамп не остановится. Продолжит хаос. Будет атаковать ФРС, подрывая доверие и здесь. Делая кризис неотвратимым.

Такие себе перспективы. И только где-то сидит и улыбается один Си и один Путин...

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