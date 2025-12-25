Оставьте Рождество в покое: почему не нужно портить праздник глупыми нововведениями

Некоторые темы определенно не подходят для вежливой беседы – например, сколько вы зарабатываете или за кого голосовали на последних выборах (особенно если вы поставили не на ту лошадку).

Однако в это время года чувствительность резко возрастает по самой ироничной причине: Рождество. Именно это слово, его праздничные коннотации и атрибутика стали неудобными, даже проблематичными, из-за опасений обидеть кого-то.

Примеров множество: открытка с пожеланием "счастливых праздников" от Гарри и Меган, блог, опубликованный музеями Брайтона и Хоува, в котором утверждается, что Деда Мороза необходимо "деколонизировать" во имя разнообразия, начальные школы, которые переименовали День рождественских свитеров в День зимних свитеров. На рождественских торжествах на Оксфорд-стрит под руководством мэра Садика Хана не было упоминания о Рождестве. Такие шаги способствуют тому, что для многих самое прекрасное время года отходит на второй план ради инклюзивности и культурной чувствительности.

Відео дня

Но вот что интересно: кто на самом деле обижается?

Я, например, нет. Я еврейка. Я не праздную Рождество. И все же я обожаю каждую блестящую деталь этого праздника: от проезда мимо домов с надувными Санта-Клаусами и освещенными оленями до звуков супермаркетов, которые непрерывно транслируют Slade (и, к сожалению, теперь уже покойного Криса Ри). На этой неделе в офисе я с головой погрузилась в секретные рождественские подарки и праздничные викторины, наслаждаясь голосами возбужденных коллег, которые делились своими праздничными планами. Черт возьми, несмотря на то, что я единственная еврейка в отделе, я принесла шоколадный адвент-календарь — потому что, честно говоря, это была единственная вещь, которой не хватало среди украшений.

Важно

Возвращают жажду к жизни: 7 фильмов, которые нужно посмотреть на Рождество

Так почему же ради таких меньшинств, как я, заявлять, что Рождество следует унизить и заменить общим понятием "праздники"? Рождество является частью структуры этой страны – вплоть до последней радостной ноты "Тихой ночи". Нам всем нужны его ритмы и ритуалы как яркие огоньки в эти темные зимние вечера. Не обязательно участвовать, чтобы признать этот факт. Я не чувствую себя исчезнувшей из-за рождественских елок, так же как не чувствую угрозы от звона церковных колоколов или пабов, подающих воскресные жареные блюда.

Но есть гораздо более насущная проблема: каждое безрадостное, ненужное действие потенциально является провокационным актом, усиливающим дисгармонию, а не празднованием разнообразия. Меньшинства, такие как я, могут быть обвинены в том, что они способствуют смягчению или извинению за Рождество, хотя на самом деле все наоборот.

"Счастливых праздников" Гарри и Меган являются прекрасным примером: жест, призванный продемонстрировать чуткость, вместо этого вызывает недоумение по поводу самого праздника, который они хотят отметить.

Великобритания традиционно имеет либеральное понимание различных культур. Эти ценности являются основополагающими для ее статуса христианской страны, поэтому не следует ожидать, что календарь будет переписан или что доминирующая традиция будет замаскирована нейтральным языком для удобства немногих.

Счастливых праздников? Да чепуха. Я желаю всем, кто их празднует, а также тем, кто не празднует, очень счастливого Рождества.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно