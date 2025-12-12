Неправильное Евровидение: как популярный песенный конкурс превратился в кулуарное политизированное шоу

Невозможно игнорировать кризис в конкурсе песни Евровидения: а именно то, что некоторым жюри Евровидения нельзя доверять оценку выступлений участников исключительно по их заслугам.

Поэтому после хаоса прошлой недели, когда четыре страны в знак протеста против участия Израиля драматично покинули конкурс, необходима радикальная реформа: победитель Евровидения должен определяться исключительно путем общественного голосования.

Таким образом, учитывая 100-миллионную аудиторию, которая смотрит конкурс, по крайней мере корона победителя будет в руках обычных людей. А не в руках безымянного, безликого жюри, искаженного предвзятостью и политикой. В конце концов, жюри Евровидения остается загадкой. Кто они и как их выбирают? И почему, учитывая эту непрозрачность, они должны иметь право игнорировать мнение всего континента?

Конечно, мы всегда знали, что жюри Евровидения способно на некоторую соседскую поддержку. Любовь между Грецией и Кипром длится уже много лет.

Но события прошлой недели, когда Нидерланды, Испания, Ирландия и Словения попытались шантажировать Евровидение, отказавшись участвовать в конкурсе вместе с Израилем, изменили правила игры. И это было очень опасно.

Уже с момента чудовищных терактов 7 октября Израиль подвергается систематической предвзятости во многих сферах. Зверства ХАМАС были переосмыслены как акты насилия, мотивированные ненавистью к евреям, по всему миру. Не в последнюю очередь здесь, в Великобритании, в синагоге моей семьи в Манчестере, где двое верующих были убиты в результате нападения джихадистского экстремиста.

Участница Евровидения от Израиля Юваль Рафаэль Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Но когда страны – и кто знает, будет ли их больше — бойкотируют аполитичное мероприятие из-за участия в нем Израиля, это говорит об ужасной правде. О том, что допустимо изгнать целую страну — в данном случае еврейское государство. Это усиливает токсичное восприятие того, что Израиль — и, в целом, еврейский народ — по своей сути нелегитимны.

Если бы вердикты основывались только на мнении публики, то по крайней мере было бы подобие прозрачности. Это не значит, что некоторые голоса не будут отданы через нефокусированную линзу. От зрителей, которые любят все, что связано, скажем, с Францией, до тех, кто искренне верит, что две пантомимные лошадки, обернутые фольгой Bacofoil, представляют собой вершину европейского музыкального выражения. Но, по крайней мере, голосование будет отражать индивидуальные вкусы миллионов людей, а не безликого жюри.

Но что насчет обвинения в том, что в прошлом году вмешательство Израиля в общественное голосование привело к тому, что участница от этой страны, Юваль Рафаэль, заняла второе место на Евровидении 2025? (Израиль занял 14-е место по результатам голосования национальных жюри, но поднялся в рейтинге благодаря результатам телефонного и онлайн-голосования.)

Но разве не могло быть так, что зрители Евровидения были очарованы выступлением Юваль, выжившей в массовом убийстве молодых людей на музыкальном фестивале Nova 7 октября, с ее прекрасно исполненным гимном надежде и искренним желанием, чтобы наступил новый день?

Музыкальные вкусы всегда будут индивидуальными. Шедевр одной страны может оказаться кошмаром для караоке-вечера в другой. Именно это делает Евровидение великолепным и демократичным.

А демократия означает общественное голосование. Пусть люди выскажут свое мнение — нравится ли им эта музыка или она режет слух и разбивает сердце.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

