Евровидение-2026 под угрозой срыва: при чем здесь Израиль

Международный песенный конкурс Евровидение-2026 задолго до своего начала превратился в политический скандал. Из-за присутствия Израиля участвовать в музыкальных соревнованиях отказываются ряд стран.

4 декабря несколько стран официально объявили об окончательном отказе от участия в Евровидении. Более того, среди них — Испания, страна "большой пятерки". Ирландский вещатель RTÉ заявил, что Европейский вещательный союз разрешил Израилю принять участие в конкурсе, поэтому теперь для страны присутствие и трансляция шоу невозможны.

Страны отказываются от участия в Евровидении

"Участие Ирландии остается недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе и гуманитарный кризис, который продолжает ставить под угрозу жизни многих мирных жителей. RTÉ остается глубоко обеспокоенным целенаправленными убийствами журналистов в Газе во время конфликта", — отметили там.

Відео дня

Между тем нидерландский вещатель AvroTros также отметил, что участие в песенных соревнованиях при таких условиях невозможно. Решение в Нидерландах приняли после детального анализа информации из разных источников.

"12 сентября мы заявили, что серьезные гуманитарные страдания в Газе, подавление свободы прессы и политическое вмешательство во время последнего песенного конкурса несовместимы с ценностями, которые являются для нас фундаментальными", — говорится в заявлении.

Евровидение-2026 под угрозой срыва Фото: Instagram @eurovision

Отказ страны "большой пятерки"

Самое интересное, что испанский вещатель RTVE сообщил, что страна, вместе с семью другими участниками, просила о тайном голосовании относительно участия Израиля, однако EBU отказали. Страна "большой пятерки", которая всегда автоматически проходит в финал, теперь бойкотирует Евровидение-2026, которое будет проходить в Вене, и отказывается его показывать на телевидении.

Более того, об отказе от участия в конкурсе заявила Словения.

"Мы заложники политических интересов израильского правительства. Уже третий год подряд общественность требует, чтобы мы сказали "нет" участию любой страны, которая нападает на другую страну. Мы должны придерживаться европейских стандартов мира и взаимопонимания", — заявила президент правления RTV Slovenia Наталья Горшчак.

Такие заявления были массово провозглашены в сентябре, когда комиссия ООН по расследованию пришла к выводу, что Израиль совершает геноцид в Газе. В частности о необходимости исключить Израиль высказывался победитель Евровидения-2025 — австрийский певец JJ.

Евровидение-2026 пройдет в Австрии в мае Фото: Суспільне

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ранее общественные вещатели Италии и Германии пригрозили покинуть конкурс, если Израиль выгонят без четких юридических оснований.

Певицу из Израиля засвистали после выступления на сцене Евровидения-2025.

Кроме того, "Суспільне" уже определило 9 исполнителей, которые прошли в финал Нацотбора на Евровидение-2026 от Украины.