Євробачення-2026 під загрозою зриву: при чому тут Ізраїль

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2026 задовго до свого початку перетворився на політичний скандал. Через присутність Ізраїлю брати участь у музичних змаганнях відмовляються низка країн.

4 грудня кілька країн офіційно оголосили про остаточну відмову від участі в Євробаченні. Ба більше, серед них — Іспанія, країна "великої пʼятірки". Ірландський мовник RTÉ заявив, що Європейський мовний союз дозволив Ізраїлю взяти участь у конкурсі, тому тепер для країни присутність та трансляція шоу є неможливими.

Країни відмовляються від участі в Євробаченні

"Участь Ірландії залишається неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у Газі та гуманітарну кризу, яка продовжує ставити під загрозу життя багатьох мирних жителів. RTÉ залишається глибоко стурбованим цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі під час конфлікту", — зазначили там.

Тим часом нідерландський мовник AvroTros також наголосив, що участь в пісенних змаганнях за таких умов неможлива. Рішення в Нідерландах ухвалили після детального аналізу інформації з різних джерел.

"12 вересня ми заявили, що серйозні гуманітарні страждання в Газі, придушення свободи преси та політичне втручання під час останнього пісенного конкурсу несумісні з цінностями, які є для нас фундаментальними", — йдеться в заяві.

Євробачення-2026 під загрозою зриву Фото: Instagram @eurovision

Відмова країни "великої пʼятірки"

Найцікавіше те, що іспанський мовник RTVE повідомив, що країна, разом із сімома іншими учасниками, просила про таємне голосування щодо участі Ізраїлю, проте EBU відмовили. Країна "великої пʼятірки", яка завжди автоматично проходить до фіналу, тепер бойкотує Євробачення-2026, яке проходитиме у Відні, та відмовляється його показувати на телебаченні.

Ба більше, про відмову від участі в конкурсі заявила Словенія.

"Ми заручники політичних інтересів ізраїльського уряду. Вже третій рік поспіль громадськість вимагає, щоб ми сказали "ні" участі будь-якої країни, яка нападає на іншу країну. Ми повинні дотримуватися європейських стандартів миру та порозуміння", — заявила президентка правління RTV Slovenia Наталія Горшчак.

Такі заяви були масово проголошені у вересні, коли комісія ООН з розслідування дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у Газі. Зокрема про необхідність виключити Ізраїль висловлювався переможець Євробачення-2025 — австрійський співак JJ.

Євробачення-2026 пройде в Австрії у травні Фото: Суспільне

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Раніше суспільні мовники Італії та Німеччини пригрозили покинути конкурс, якщо Ізраїль виженуть без чітких юридичних підстав.

Співачку з Ізраїлю засвистали після виступу на сцені Євробаченні-2025.

Крім того, "Суспільне" вже визначило 9 виконавців, які пройшли до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 від України.