Неожиданный рождественский хит: монгольская версия Jingle Bells покорила сеть (видео)

Нидерландский диджей турецкого происхождения Уммет Озкан решил создать свою версию культовой рождественской песни. За четыре дня в сети видео с треком стал очень популярным среди слушателей со всего мира.

Сам Уммет говорит, что использовал мотивы классической рождественской песни в стиле "горлового пения" монголов, что вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Об этом сообщает Unilad.

За несколько дней после релиза трека он стал вирусным — собрал более 30 млн просмотров в различных соцсетях. В клипе видно, что люди в традиционных монгольских нарядах танцуют под его новый хит, катаются на санях и воссоздают атмосферу праздника.

Журналисты пишут, что уникальная привлекательность песни объясняется использованием "горлового пения" — традиционного стиля пения, которым пользуются на открытых монгольских степях. Там пастух создает мелодию, манипулируя голосовыми связками так, чтобы петь одновременно две ноты.

"Эльфы прямо сейчас танцуют в мастерской. Мне приходится постоянно напоминать им, чтобы они прекратили танцевать и закончили обработку последних заказов подарков!" — говорится в комментарии от официального аккаунта Санта Клауса в Instagram.

Комментируя свой инновационный рождественский техно-хит с монгольским горловым пением, диджей сказал, что все началось как веселая идея, которая возникла после многочисленных запросов пользователей.

"Это превратилось в полноценную песню и музыкальное видео. Надеюсь, это принесет немного тепла и радости в дни перед Рождеством", — сказал господин Озкан.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, тысячи пользователей были в восторге от оригинальной версии культового хита. Больше всего одобрения получили такие сообщения:

"Как будто рейв на рождественской вечеринке. Кайф!";

"Это вызывает такие же эмоции, как когда семья и друзья собирались вместе и играли на гитаре, банджо или на любых других инструментах. Даже по другую сторону земного шара, здесь в Техасе. Но музыка действительно является универсальным языком";

"Просто вау, в восторге!";

"Когда монгольский Джингл Беллз круче оригинального в разы!";

"Танцую как сумасшедший, слушаю песню уже несколько дней. Спасибо Озкану за трек, он реально качовый и шикарный".

