Несподіваний різдвяний хіт: монгольська версія Jingle Bells підкорила мережу (відео)

Нідерландський діджей турецького походження Уммет Озкан вирішив створити свою версію культової різдвяної пісні. За чотири дні в мережі відео з треком став дуже популярним серед слухачів з усього світу.

Сам Уммет говорить, що використав мотиви класичної різдвяної пісні у стилі "горлового співу" монголів, що викликало справжній ажіотаж в інтернеті. Про це повідомляє Unilad.

За кілька днів після релізу треку він став вірусним — зібрав понад 30 млн переглядів у різних соцмережах. У кліпі видно, що люди у традиційному монгольському вбранні танцюють під його новий хіт, катаються на санях і відтворюють атмосферу свята.

Журналісти пишуть, що унікальна привабливість пісні пояснюється використанням "горлового співу" — традиційного стилю співу, яким користуються на відкритих монгольських степах. Там пастух створює мелодію, маніпулюючи голосовими зв’язками так, щоб співати одночасно дві ноти.

Відео дня

"Ельфи прямо зараз танцюють у майстерні. Мені доводиться постійно нагадувати їм, щоб вони припинили танцювати та закінчили обробку останніх замовлень подарунків!" — йдеться в коментарі від офіційного акаунта Санта Клауса в Instagram.

Коментуючи свій інноваційний різдвяний техно-хіт із монгольським горловим співом, діджей сказав, що все почалося як весела ідея, яка виникла після численних запитів користувачів.

"Це перетворилося на повноцінну пісню та музичне відео. Сподіваюся, це принесе трохи тепла та радості в дні перед Різдвом", — сказав пан Озкан.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, тисячі користувачів були в захваті від оригінальної версії культового хіта. Найбільше схвалення отримали такі дописи:

"Наче рейв на різдвяній вечірці. Кайф!";

"Це викликає такі ж емоції, як коли сім’я та друзі збиралися разом і грали на гітарі, банджо чи на будь-яких інших інструментах. Навіть по інший бік земної кулі, тут у Техасі. Але музика справді є універсальною мовою";

"Просто вау, в захваті!";

"Коли монгольський Джингл Беллз крутіше оригінального в рази!";

"Танцюю як божевільний, слухаю пісню уже кілька днів. Дякую Озкану за трек, він реально качовий та шикарний".

Раніше Фокус розповідав про українські пісні на Різдво та Новий рік. Під час зимових свят хочеться особливої музики, яка створює атмосферу тепла, радості і єдності.

Згодом стало відомо щодо того, які 7 фільмів, які треба подивитись на Різдво. Кінооглядач Андрій Пушкаш ділиться своєю тематичною добіркою, яку він переглядає щороку саме на Різдво та Новий рік.