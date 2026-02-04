Четвертый подряд рекорд по богатству: состояние Илона Маска превысило $850 млрд

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние перевалило за $850 млрд.

Это произошло после того, как его компания SpaceX, занимающаяся разработкой ракет, приобрела его компанию xAI, специализирующуюся на искусственном интеллекте и социальных сетях, сообщает Forbes.

Сделка, оценивающая объединенную компанию в $1,25 трлн, увеличила состояние Маска на $84 млрд, доведя его до рекордных $852 млрд. По информации ресурса, до ее заключения техномагнат владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью $336 млрд, а общая стоимость компании – $800 млрд.

Ему также принадлежали около 49% акций xAI стоимостью $122 млрд при общей стоимости компании в $250 млрд.

После слияния, в результате которого SpaceX оценивается в $1 триллион долларов, а xAI — в $250 млрд, по оценкам Forbes, Маск теперь владеет 43% акций объединенной компании стоимостью $542 млрд, что делает SpaceX его самым ценным активом.

Он также владеет 12% акций Tesla стоимостью $178 млрд и опционами на акции Tesla на сумму еще $124 млрд.

В подсчеты состояния не вошел рекордный пакет вознаграждения, одобренный акционерами Tesla в ноябре прошлого года, который может принести Маску до триллиона долларов в виде дополнительных акций (до налогов и стоимости разблокировки ограниченных акций), если Tesla достигнет таких амбициозных показателей, как увеличение рыночной капитализации более чем в восемь раз в течение следующих 10 лет.

За четыре последних месяца Илон Маск побил сразу четыре мировых рекорда по богатству:

Октябрь 2025 – первый в мире человек с состоянием в $500 млрд.

15 декабря 2025 – первый в мире человек с состоянием $600 млрд.

19 декабря 2025 – первый в мире человек с состоянием $700 млрд.

Февраль 2026 – первый в мире человек с состоянием $800 млрд.

Если будет продолжаться в том же духе, то уже в этом году он может стать первым в мире триллионером.

Второй самый богатый человек в мире, соучредитель Google Ларри Пейдж на $578 млрд беднее Маска. Его состояние оценивается "всего" в $281 млрд.

Напомним, Илон Маск объединил две своих компании, SpaceX и xAI, для того, чтобы создать в космосе инновационные дата-центры. Это первый шаг, по его словам, к созданию цивилизации типа II по шкале Кардашева.

Напомним, компания Илона Маска показала ракету для полетов на Марс.