Четвертий поспіль рекорд за багатством: статки Ілона Маска перевищили $850 млрд

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевалили за $850 млрд.

Це сталося після того, як його компанія SpaceX, що займається розробкою ракет, придбала його компанію xAI, що спеціалізується на штучному інтелекті та соціальних мережах, повідомляє Forbes.

Угода, що оцінює об'єднану компанію в $1,25 трлн, збільшила статки Маска на $84 млрд, довівши їх до рекордних $852 млрд. За інформацією ресурсу, до її укладення техномагнат володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю $336 млрд, а загальна вартість компанії — $800 млрд.

Йому також належало близько 49% акцій xAI вартістю $122 млрд за загальної вартості компанії в $250 млрд.

Після злиття, унаслідок якого SpaceX оцінюють у $1 трильйон доларів, а xAI — у $250 млрд, за оцінками Forbes, Маск тепер володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю $542 млрд, що робить SpaceX його найціннішим активом.

Він також володіє 12% акцій Tesla вартістю $178 млрд і опціонами на акції Tesla на суму ще $124 млрд.

До підрахунків статків не ввійшов рекордний пакет винагороди, схвалений акціонерами Tesla в листопаді минулого року, який може принести Маску до трильйона доларів у вигляді додаткових акцій (до податків і вартості розблокування обмежених акцій), якщо Tesla досягне таких амбітних показників, як збільшення ринкової капіталізації більш ніж у вісім разів протягом наступних 10 років.

За чотири останні місяці Ілон Маск побив одразу чотири світові рекорди за багатством:

Жовтень 2025 — перша у світі людина зі статками в $500 млрд.

15 грудня 2025 — перша у світі людина зі статками $600 млрд.

19 грудня 2025 — перша у світі людина зі статками $700 млрд.

Лютий 2026 — перша у світі людина зі статками $800 млрд.

Якщо продовжуватиметься в тому ж дусі, то вже цього року він може стати першим у світі трильйонером.

Друга найбагатша людина у світі, співзасновник Google Ларрі Пейдж на $578 млрд бідніша за Маска. Його статки оцінюють "усього" у $281 млрд.

Нагадаємо, Ілон Маск об'єднав дві своїх компанії, SpaceX і xAI, для того, щоб створити в космосі інноваційні дата-центри. Це перший крок, за його словами, до створення цивілізації типу II за шкалою Кардашева.

