Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

"Кинджали" обеззброюють Москву. Як російські ракети програли битву над Києвом

"Кинджали" були останньою козирною картою Путіна, і він ризикнув поставити її на кін цієї ночі. У тому, що з цього вийшло, докладно розбирається аналітик Сергій Фурса.

Сергій Фурса
Сергій Фурса
Інвестбанкір із Dragon Capital
eye 56
ракета, кинджал, літак, російська авіація, війна
Росія поставила на кін свої 'Кинджали' — і програла
Related video

Демілітарізація Росії йде за планом.

Сьогоднішня ніч стала не тільки тріумфом української ППО, але й повною ганьбою російської армії. Після того, як два тижні тому українська ППО з допомогою американських "патріотів" збила "Кинджал", російська армія опинилася на роздоріжжі. У генералів було два шляхи.

Або більше не стріляти своїми "кинджалами" туди, де можуть бути системи ППО з "патріотами". І казати, як вони робили, що то випадковість, ракета несправна і був просто поганий день. І так-сяк залишити сумніви в спроможності американської зброї протистояти російський супер-пупер надзвуковій ракеті. Тим більше, була тільки одна ракета.

Або зробити масований обстріл, застосувавши більше своїх "кинджалів", щоб уполювати "патріот", пробити захист і казати потім усім, що збиття "кинджала" — то прикра випадковість. Тим більше, який би не був дорогий "кинджал", система Patriot усе рівно дорожча. І розміняти, умовно, три "кинджали" на один "патріот" росіяни були готові. Але це був ризикований сценарій. Коли ставиш на карту все відразу. Йдеш вабанк. Або ставиш на російський "авось".

І росіяни поставили все на кін. Знову вирішили довести, що в них найбільший. І знов зганьбилися.

песков, кремль, москва, росiя, пропаганда Fullscreen
Кремлю доведеться вигадувати несусвітню версію, щоб виправдати цю ганьбу
Фото: Getty Images

Вночі було дуже гучно. Як заявили українські військові, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" — із кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). І все це було знищено. Поставивши жирну краспку в питанні, які технології сильніші та чи спроможна російська зброя тягатися з американськими системами. Якщо комусь у світі потрібні були докази, вони їх отримали. Якщо хтось на ринку зброї ще сумнівався, тепер сумнівів не буде. Якщо хтось у західному світі ще боявся російської зброї, то тепер вони мають остаточно зрозуміти, що боятися немає чого.

І якщо хтось в США ще сумнівався, чи треба давати Україні новітню зброю, то вони також отримали відповідь. Кожне постачання в Україну зброї на кілька мільярдів доларів принесе в перспективі замовлень на сотні мільярдів доларів для американських збройних корпорацій. І європейські виробники це також бачать. І тому також мають мотивацію штовхати свій уряд у напрямку надання Україні все сучаснішого озброєння. Яке нищитиме російську зброю. І нищитиме міфи, які ще лишилися, про силу російської зброї.

Ось так і відбувається демілітаризація. Ось так просувається демілітаризація Росії. Під акомпанемент заяв голосу Кремля про те, що вони демілітаризують Україну.

Джерело

Важливо
"Зоряні війни" над Києвом. Чому кияни мають бути вдячні Рейгану за збиті "Кинджали"
"Зоряні війни" над Києвом. Чому кияни мають бути вдячні Рейгану за збиті "Кинджали"