"Зоряні війни" над Києвом. Чому кияни мають бути вдячні Рейгану за збиті "Кинджали"
Сьогодні кияни наочно відчули, яку надійну охорону дає їм американський ЗРК Patriot. Блогер Павло Вернівський пояснює, звідки взялася ця суперзброя.
Зараз багато хто порівнює сьогоднішній феєрверк з космічними баталіями із "Зоряних війн".
Найцікавіше в цьому порівнянні — те, що ракети, якими вночі "Петріоти" збивали "Кинджали", з’явилися завдяки масштабній державній програмі — Стратегічна оборонна ініціатива, яку запустив Рейган у відповідь на загрозу застосування міжконтинентальних балістичних ракет СРСР. І цю програму американці жартівливо називали "Програмою Зоряних війн".
І в межах цієї програми була запущена окрема програма ERINT, у результаті якої і з’явилася ракета PAC3 для "Петріот", яка зараз здатна перехоплювати "Кинджали".
А ще була розроблена крутіша система ППО, ніж "Петріот" — THAAD.
До речі, в мене є декілька відео, де я розповідав про ізраїльську ракету-перехоплювач Arrow і систему супутникового зв’язку, які теж зявилися в результаті цієї програми.
А потім мені розповідають про те, що в США виробляють зброю приватні компанії і ніяких держпрограм не треба.
Добре, що хоч американці вміють бачити далі за свій ніс…Важливо