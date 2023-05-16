"Зоряні війни" над Києвом. Чому кияни мають бути вдячні Рейгану за збиті "Кинджали"

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Зараз багато хто порівнює сьогоднішній феєрверк з космічними баталіями із "Зоряних війн".

Найцікавіше в цьому порівнянні — те, що ракети, якими вночі "Петріоти" збивали "Кинджали", з’явилися завдяки масштабній державній програмі — Стратегічна оборонна ініціатива, яку запустив Рейган у відповідь на загрозу застосування міжконтинентальних балістичних ракет СРСР. І цю програму американці жартівливо називали "Програмою Зоряних війн".

І в межах цієї програми була запущена окрема програма ERINT, у результаті якої і з’явилася ракета PAC3 для "Петріот", яка зараз здатна перехоплювати "Кинджали".

"Кинджал" ще раз показав свою уразливість

А ще була розроблена крутіша система ППО, ніж "Петріот" — THAAD.

До речі, в мене є декілька відео, де я розповідав про ізраїльську ракету-перехоплювач Arrow і систему супутникового зв’язку, які теж зявилися в результаті цієї програми.

А потім мені розповідають про те, що в США виробляють зброю приватні компанії і ніяких держпрограм не треба.

Добре, що хоч американці вміють бачити далі за свій ніс…

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