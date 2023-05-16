"Звездные войны" над Киевом. Почему киевляне должны быть благодарны Рейгану за сбитые "Кинжалы"
Сегодня киевляне наглядно почувствовали, какую надежную охрану дает американский ЗРК Patriot. Блогер Павел Вернивский объясняет, откуда взялось это супероружие.
Сейчас многие сравнивают сегодняшний фейерверк с космическими баталиями из "Звездных войн".
Самое интересное в этом сравнении, что ракеты, которыми ночью "Пэтриоты" сбивали "Кинжалы", появились благодаря масштабной государственной программе — Стратегическая оборонная инициатива, запущенной Рейганом в ответ на угрозу применения межконтинентальных баллистических ракет СССР. И эту программу американцы шутливо называли "Программой Звездных войн".
И в рамках этой программы была запущена отдельная программа ERINT, в результате которой и появилась ракета PAC3 для "Пэтриот", которая сейчас способна перехватывать "Кинжалы".
А еще была разработана более крутая система ПВО, чем "Пэтриот" — THAAD.
Кстати, у меня есть несколько видео, где я рассказывал об израильской ракете-перехватчике Arrow и системе спутниковой связи, которые тоже появились в результате этой программы.
А потом мне рассказывают о том, что в США производят оружие частные компании и никаких госпрограмм не надо.
Хорошо, что хоть американцы умеют видеть дальше своего носа…Важно