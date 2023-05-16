"Звездные войны" над Киевом. Почему киевляне должны быть благодарны Рейгану за сбитые "Кинжалы"

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Сейчас многие сравнивают сегодняшний фейерверк с космическими баталиями из "Звездных войн".

Самое интересное в этом сравнении, что ракеты, которыми ночью "Пэтриоты" сбивали "Кинжалы", появились благодаря масштабной государственной программе — Стратегическая оборонная инициатива, запущенной Рейганом в ответ на угрозу применения межконтинентальных баллистических ракет СССР. И эту программу американцы шутливо называли "Программой Звездных войн".

И в рамках этой программы была запущена отдельная программа ERINT, в результате которой и появилась ракета PAC3 для "Пэтриот", которая сейчас способна перехватывать "Кинжалы".

"Кинжал" еще раз показал свою уязвимость

А еще была разработана более крутая система ПВО, чем "Пэтриот" — THAAD.

Кстати, у меня есть несколько видео, где я рассказывал об израильской ракете-перехватчике Arrow и системе спутниковой связи, которые тоже появились в результате этой программы.

А потом мне рассказывают о том, что в США производят оружие частные компании и никаких госпрограмм не надо.

Хорошо, что хоть американцы умеют видеть дальше своего носа…

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