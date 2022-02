Убийцы из глубин: турецкие малые подводные лодки

Этих быстрых и маневренных охотников из морских глубин, вооруженных несколькими торпедами, нельзя сбрасывать со счетов из-за их небольших размеров.

Потенциал малых подводных лодок получил подтверждение, когда в 2010 году сверхмалая северокорейская подводная лодка потопила ROKS Cheonan, корвет класса Pohang ВМС Южной Кореи. Активный гидролокатор Cheonan не смог обнаружить северокорейскую подводную лодку, скрывавшуюся в этом районе в течение суток, а затем выпустившую по ничего не подозревающей цели одну-единственную 533-мм торпеду. Виновница этой трагедии незаметно вернулась в темные воды Северной Кореи, оставив после себя убедительное напоминание об эффективности малых подводных лодок.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел новый разбор аналитика Стейна Митцера, автора военного блога Oryx, посвященный малым подводным лодкам Турции.

Сегодня в мире относительно немного стран разрабатывают и активно эксплуатируют малые подводные лодки. Хотя в целом их легче спроектировать и дешевле приобрести, чем обычные ударные субмарины, их меньшая живучесть и облегченное вооружение делают их приобретение нелогичным для большинства морских держав. Такие подлодки представляют интерес только для стран с океанографическими особенностями, которые благоприятствуют развертыванию малых подводных лодок. К таким странам относятся Индонезия, Иран и Северная Корея – две последние являются главными пользователями малых подводных лодок. Другие примеры – это Турция и Греция, которые вовлечены в спор в Эгейском море.

Важно

"Кошмарный рейс": американский ветеран рассказал о переходе USS Connecticut в Сан-Диего

Эгейское море можно назвать "раем для подводников" из-за множества островов, которые являются прекрасным убежищем для подводных лодок. Введение турецкого флота малых подводных лодок в Эгейское море значительно осложнит противолодочную оборону (ПЛО) Греции, сделав Эгейское и некоторые части Средиземного моря опаснее, чем когда-либо прежде. Тот же принцип применим и к греческим ВМС, которые могли бы заменить некоторые из своих более чем 40-летних подводных лодок типа 209 на более мелкие конструкции. Это дешевая альтернатива закупке подводных лодок типа 214 у Германии, на что у Греции в настоящее время нет средств.

Турецкие проекты малых подводных лодок имеют все шансы стать хитом на международном рынке.

Турецкие компании активно завоевывают оборонные рынки, о чем свидетельствует успех турецких БПЛА и безэкипажных кораблей. Как и на рынке безэкипажных судов, турецкие верфи столкнутся с относительно небольшой конкуренцией, предлагая свои проекты малых подводных лодок иностранным государствам. Сейчас только Северная Корея и Китай предлагают проекты малых подводных лодок на экспорт, причем первая исключена как источник вооружения практически для всех стран мира. Китай же до сих пор не добился большого успеха в продаже своих проектов подводных лодок за рубеж. Поэтому вполне вероятно, что Турция вскоре станет монополистом на рынке малых подводных лодок.

[ + – ] Работа художника Х.И. Саттона

Дополнительным преимуществом двух проектов малых подводных лодок Турции является то, что хотя оба типа классифицируются как малые субмарины, они не конкурируют напрямую между собой. STM500 компании STM обладает многими возможностями ударных подводных лодок при более низкой стоимости, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь первого зарубежного заказчика. В свою очередь, проект L Sub 33 компании Dearsan Shipyard предлагает характеристики, близкие к сверхмалым подводным лодкам. Многие утверждают, что появление турецких малых подводных лодок в Эгейском море со стороны Турции изменит соотношение сил, но лучше сказать, что изменится сам рынок. Страны, которые ранее не могли позволить себе современные подводные лодки, теперь могут приобрести их по доступным ценам у политически нейтральной страны с растущим мировым влиянием: Турции.

Это касается не только STM500 и L Sub 33, но и 60-метровой ударной подводной лодки TS1700 турецкой разработки, оснащенной воздухонезависимой силовой установкой (AIP). Этот проект унаследовал многие характеристики немецко-турецких подводных лодок класса Type 214TN и позиционируется как прямой конкурент подводным лодкам Type 209 и Type 214, которые предлагаются на экспорт Южной Кореей и Германией. Тот факт, что Турция теперь может предложить большую ударную подводную лодку, две малые подводные лодки разных классов и сверхмалую подводную лодку для инфильтрации, изменит рынок подводных лодок за счет таких стран, как Германия, Франция и Южная Корея.

Среди стран, которые могут приобрести турецкие подводные лодки в ближайшее десятилетие, – Индонезия, Украина, Пакистан, Катар, Туркменистан и Филиппины. Даже те страны, которые ранее были вынуждены приобретать подержанные подводные лодки из-за их более низкой цены, теперь могут сделать выбор в пользу совершенно новых разработок, поскольку те наконец-то стали финансово доступными. К таким странам относятся Польша, Румыния, Болгария, Колумбия, Перу, Эквадор и Чили. Если еще несколько лет назад Турция зависела от немецких субмарин, то теперь идея использования турецких подводных лодок военно-морскими флотами нескольких европейских стран стала более реальной.

[ + – ] Модель подводной лодки STM500

STM500 компании STM Naval Engineering – это самый продвинутый проект малой подводной лодки, который может похвастаться многими возможностями больших ударных подлодок. Эти возможности включают в себя систему AIP, четыре торпедных аппарата для восьми торпед или противокорабельных ракет Atmaca дальностью свыше 220 км, возможности закладывания мин, а также развертывания автономных подводных аппаратов (AUV) и сил специального назначения. Действия таких лодок будут контролироваться системой боевого управления ВМС собственной разработки. Экипаж из восемнадцати человек сможет проводить до тридцати дней на удалении до 4000 морских миль (с AIP), что примерно в два раза меньше, чем у более крупных ударных подводных лодок вроде немецкой Type 212.

Компания STM уже имеет значительный опыт в проектировании, строительстве и модернизации подводных лодок. Сейчас STM строит подводные лодки класса Type 214TN Reis для ВМС Турции и модернизирует свои старые подводные лодки класса Type 209. В работе находятся не только подводные лодки ВМС Турции, но и подводные лодки класса Agosta 90B ВМС Пакистана. В 2016 году STM получила контракт стоимостью 350 миллионов долларов на модернизацию двух пакистанских подводных лодок Agosta 90B, по иронии судьбы опередив французскую компанию, которая построила их более 40 лет назад.

Проект STM500 уже достиг успеха: первая лодка будет построена в 2022 году для неизвестного заказчика, хотя вероятными кандидатами являются Украина и в особенности Пакистан. Пока неизвестно, намерены ли турецкие ВМС приобретать малые подводные лодки, поскольку их подводный флот как раз принимает первую из шести подводных лодок типа 214TN. После их вступления в строй Турция собирается производить ударные подводные лодки класса MILDEN собственными силами. В обозримом будущем Турция может приобрести несколько малых подводных лодок для использования в Эгейском море, чтобы разгрузить подводные лодки типа 214TN для выполнения задач в Средиземном море.

Важно

Более 100 катеров-дронов в год. Зачем Турция готовит морской рой беспилотников

Проект, разработанный компанией Dearsan, отличается характерным парусом, напоминающим шведские подводные лодки класса A26. L Sub 33 – это первая подводная лодка, спроектированная верфью Dearsan, которая уже добилась значительного успеха, построив ряд надводных боевых кораблей для Нигерии и Туркменистана. Эти же страны являются потенциальными заказчиками L Sub 33, причем Туркменистан, вероятно, купит субмарины уже в этом десятилетии. Кажется правдоподобным, что L Sub 33 была специально разработана для удовлетворения потребности ВМС Туркменистана в малых подводных лодках.

L Sub 33 имеет длину 33,6 метра, что делает ее значительно меньше, чем STM500. Несмотря на отсутствие AIP, конструкция хорошо подходит для инфильтрационных миссий – в этом помогает дальность хода в 1600 морских миль и подводный двигатель. Из-за меньших размеров на борту имеется только две 533-мм торпеды и шесть донных мин. Экипаж L Sub 33 состоит из шести-восьми человек и может включать отряд спецназа из восьми человек. Спецназовцы могут покидать и входить в подводную лодку через шлюзовую камеру, расположенную под торпедными аппаратами. Благодаря этим возможностям L Sub 33 по сути объединяет проекты ударной и инфильтрационной подводной лодки.

Важно

Подводная лодка "Курск" затонула от столкновения с субмариной НАТО, — адмирал (видео)

Другой проект малой подводной лодки компании Dearsan, получивший предварительное название Multi Purpose Seal Submarine, специально разработан для доставки боевых пловцов или спецназа глубоко в воды противника. Эта изящная конструкция длиной 19,2 метра имеет дальность хода около 100 морских миль и может нести восемь боевых пловцов или спецназовцев в дополнение к экипажу из двух человек. Как и большинство проектов кораблей компании Dearsan, многоцелевая подводная лодка Seal была специально разработана для экспорта, но, возможно, когда-нибудь она сможет доставлять спецподразделения и оборудование турецких ВМС. Помимо этих двух типов, компания Dearsan также разработала автономный подводный аппарат (AUV) длиной 6,5 метров, который может нести 600-килограммовую полезную нагрузку на дальность до 50 морских миль.

[ + – ] Многоцелевая подводная лодка Seal

Малая подводная лодка – ударные цели

STM500 [STM] (может быть вооружена восемью 553-мм торпедами AKYA, ракетами Atmaca или минами)

L SUB 33 [Dearsan] (может быть вооружена двумя 533-мм торпедами AKYA или шестью донными минами)

Малая подводная лодка – инфильтрация

Многоцелевая морская подводная лодка [Dearsan] (может нести восемь боевых пловцов)

[ + – ] Схема малой подводной лодки в разрезе

Важно