Подводная лодка "Курск" затонула от столкновения с субмариной НАТО, — адмирал (видео)

Сигнал SOS, как утверждает адмирал Попов, подавала не российская подлодка, а натовская субмарина.

Атомная подводная лодка "Курск", затонувшая в 2000 году в Баренцевом море, погибла в результате столкновения с субмариной НАТО. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

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По его словам, он уверен в том, что подводная лодка НАТО вела слежку за "Курском", но из-за плохих условий в море столкнулась с российской субмариной. В результате столкновения на "Курске" взорвался отсек с боеприпасами, от которого пострадали обе подводные лодки.

"Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — сказал Попов.

Адмирал утверждает, сигналы SOS подавал не "Курск", а именно натовская подлодка, потому что российские военные суда не могут подавать такие сигналы.

"На военных корабля SOS нет, а в "те" времена тем более. Это подают гражданские суда", — отметил адмирал.

Попов также рассказал, что звуки, которые издавало подводное судно, были изданы не руками человека, а неким механизмом. При чем, по его словам, эксперты установили, что это были механизмы не российской, а "иностранной подводной лодки". Когда суда вышли в район, исходящих сигналов, то с помощью акустических систем они обнаружили подводных объект. Попов утверждает, что это была натовская субмарина, которая сильно пострадала в результате столкновения с "Курском" и взрыва боеприпасов на российской подлодке.

Ранее сообщалось, что на одном из баннеров в павильоне "Россия — моя история" на ВДНХ заклеили дату гибели подводной лодки "Курск". Представитель пресс-службы проекта не смог объяснить причину этого.