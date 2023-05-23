У Туреччині провели успішний запуск балістичної ракети Tayfun: що відомо (відео)

Пускова установка від Rocketsan вміщає в собі одразу дві балістичні ракети, дальність яких досягатиме 1000 км.

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Турецька компанія Roketsan провела успішний тестовий запуск ракети Tayfun з пускової установки. Про це повідомляє голова оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у твіттері.

Під час випробувань вперше показали пускову установку для балістичних ракет Roketsan. На її шасі вміщується одразу два боєприпаси.

"Ми успішно провели новий тестовий запуск нашої ракети Tayfun. Я вітаю всіх причетних, а особливо Roketsan", — написав Демір у соціальній мережі.

Як передає турецьке інформагенство Anadolu, пуск ракети відбувся 23 травня о 06:44 по місцевому часу з району Чорноморського аеропорту Різе-Артвін. Для випробування по периметру летовища посилили безпекові заходи. Зазначається, що з цього самого місця здійснювався перший запуск у жовтні 2022 році.

Під час перших випробувань Tayfun пролетіла 561 км, тоді заявлялося про наміри довести її дальність до 1000 км. Очікується, що після навчань Tayfun візьмуть на озброєння турецької армії.

Нагадаємо, 3 листопада президент Ердоган заявив, що ракета Tayfun "звела з розуму" Грецію. За словами турецького лідера, Греція скаржилася на них Штатам.

19 травня ЗМІ пояснювали, чому Туреччина досі експлуатує винищувачі 3 покоління F-4.