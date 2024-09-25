Туреччина розробляє гіперзвукову ракету на основі балістичної Tayfun (фото)

Військові оглядачі зазначили, що гіперзвуковий варіант цієї ракети, що розвиває швидкість до 5,5 Маха, обіцяє істотно підвищити дальність і ефективність ураження цілей.

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Провідна турецька оборонна компанія Roketsan розпочала розробку і випробування гіперзвукового варіанту своєї балістичної ракети малої дальності Tayfun. Як повідомили 24 вересня в акаунті X "TurkishFacts4u", нова ракета здатна розвивати швидкість до 5,5 Маха, що ставить Туреччину до низки небагатьох країн, що володіють гіперзвуковими технологіями.

Коментуючи новину, оглядачі Army Recognition пишуть, що гіперзвукові ракети, швидкість яких перевищує 5 Махів, мають високу маневреність і практично невразливі для сучасних систем протиракетної оборони. Розробка цього виду озброєння свідчить про прагнення Туреччини зміцнити свої позиції на світовій арені та істотно підвищити свій стратегічний і оборонний потенціал.

Нові можливості та амбіції Туреччини

Традиційно ракета Tayfun у своїй базовій конфігурації SRBM (Балістична ракета малої дальності) використовується для завдавання точних ударів на дистанціях від 300 до 1 000 км. Гіперзвуковий варіант цієї ракети обіцяє істотно підвищити швидкість, дальність і ефективність ураження цілей.

Хоча докладні технічні характеристики, такі як дальність, вантажопідйомність і методи ухилення від протидії, поки що не були опубліковані, фахівці вже зазначають значний прогрес у розвитку турецьких ракетних технологій.

Оглядачі зазначають, що компанія Roketsan, заснована 1988 року, відіграє ключову роль у забезпеченні Туреччини самодостатності в галузі оборонних технологій. Новітні розробки в галузі гіперзвуку демонструють її здатність створювати передові зразки озброєнь. Ці успіхи підтверджують, що Туреччина готова конкурувати на світовому рівні і прагне стати важливим гравцем у глобальних перегонах озброєнь, де гіперзвукові технології стають одним із ключових напрямків.

Таким чином створення гіперзвукового варіанту SRBM Tayfun може значно посилити позиції Туреччини в Середземномор'ї, на Близькому Сході та в інших стратегічно важливих регіонах, підсумували аналітики.

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Нагадаємо, 2023 року турецька компанія Roketsan здійснила успішний тестовий запуск ракети Tayfun. Зазначалося, що цей зразок здатний уражати цілі на відстані 1000 км.