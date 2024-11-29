Доллар по 110 рублей и выше: что это значит для войны в Украине

Доллар по 110+ рублей — это о перегретой экономике. Почему это хорошо для нас?

Курс по 110 — это не "конец российской экономики". Это и про желание как-то свести бюджет и адаптироваться. Но это не только об адаптации. Это еще и фиксация уровня перегрева экономики и ее уязвимости ко все новым и новым раздражителям.

У нас часто приходится читать от фракции "помиральной ямы": вот видите, ужас какой, экономика России растет во время войны. Тут и санкции плохие, и Путин гений, и все тлен. Но с этим вообще очень непросто. Потому что вопрос — в цене роста.

Все больше признаков указывают на перегрев экономики, что в условиях войны может стать фатальным. Давайте немного объясню.

Перегрев экономики — это состояние, когда темпы роста превышают потенциал, который может обеспечить стабильное развитие. Когда у вас рост происходит не из-за объективных факторов (увеличение количества рабочей силы, новых технологий, частных или государственных инвестиций в продуктивную экономику), а благодаря спекуляциям, надуванию кредитного портфеля или невозвратных государственных расходов (на войну, например, а не на образование).

Обычно перегрев сопровождается высокой инфляцией, дефицитом рабочей силы, ростом издержек бизнеса и нехваткой ресурсов для дальнейшего расширения производства. В результате такие экономики становятся уязвимыми.

Чем обычно перегрев завершается? Неконтролируемым крахом и последующей стагнацией. Как это было перед Великой депрессией, в Японии перед наступлением эпохи дефляции, перед кризисом 2007-2009 гг. Думаю, украинцы хорошо помнят, как это работает.

В случае России, ключевыми признаками перегрева являются:

Быстрый рост инфляции. Цены летят и локальные дефициты возникают все чаще. Дефицит рабочей силы. Вербовка в армию, на военное производство, бегство наиболее качественного населения за границу и мигрантофобия в РФ привели к нехватке рабочей силы, особенно в производственных секторах. Так, военное производство для экономики — это в чистом виде затратная часть с очень коротким "позитивом". Рост государственных расходов. Россия тратит огромные ресурсы на содержание армии, что усиливает бюджетный дефицит.

В начале войны экономика РФ смогла адаптироваться благодаря накопленным резервам, высоким ценам на энергоносители и экспорту в Индию и Китай. Однако в долгосрочной перспективе этот ресурс исчерпывается. И из-за санкций, и из-за дефицита технологий, и из-за диспропорций в экономике.

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Собственно, вся политика Набиуллиной — она о попытках сдержать этот перегрев. Высокая ставка — лишь один из инструментов. Поэтому у нее и обострение с Чемезовым сейчас, потому что тот, как представитель "оборонки", хочет больше денег. И не только на производство оружия. Но и на всевозможные эксперименты. И именно поэтому Эльвира Сахипзадовна уже два месяца активно говорит о том, что экономику надо охлаждать. Даже "фактор СВО" упоминает.

Для РФ, которая пытается одновременно поддерживать бешеный военный темп и экономическую стабильность, отсутствие "охлаждения" будет вести к полной катастрофе. Конечно, нам было бы полезнее, чтобы санкции могли быть более жесткими и это все упало еще в 2022-2023 гг., но этого не произошло. РФ удалось запрыгнуть в среднесрочный цикл, но этот ресурс постепенно подходит к своему концу.

Так вот, чтобы экономика избежала коллапса, надо сократить военные расходы, ослабить давление на рынок труда, уменьшить давление "военного лобби" на ЦБ и тому подобное. Конечно, в условиях войны всего этого не будет.

Для РФ выход из этой ловушки возможен только после окончания войны, смены власти и возвращения к сотрудничеству с Западом, которому экономическая стагнация РФ не нужна. Но при Путине этого не произойдет, даже если война в Украине так или иначе завершится.

Ну, и напоследок я напомню, что мы должны быть бесконечно благодарны нашим партнерам за экономическую поддержку в виде денег и доступа на их рынки. Именно это позволяет нам экономически держаться вполне прилично. Несмотря на войну на нашей земле, бегство части населения и меньший базовый потенциал.

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