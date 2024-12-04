Красавица Ким и сумка за 100 тысяч гривен — с чего начинался кризис в Корее

Текущий политический кризис в Южной Корее связан со скандалом вокруг первой леди Ким Кеон Хи, жены президента Юн Сок Йоля.

Ее обвиняют в коррупционных действиях, в частности, в манипуляциях с акциями и получении дорогих подарков, что нарушает местное законодательство о незаконном вознаграждении.

Скандал усилился после обнародования видео, на котором Ким Кэон Хи получает роскошную сумку Dior стоимостью более 3 миллионов вон (около 100 тысяч гривен). Оппозиция обвинила ее в злоупотреблениях и требовала проведения расследования.

Юн Сок Йоль отказался уволить прокуроров, которые отказались вести расследование, и вот решил объявить в стране военное положение. Мотивируя это необходимостью защиты от "коммунистических сил" и предотвращения попыток просеверокорейских элементов лишить граждан их свободы и счастья.

Оппозиция там, кстати, не очень. Прокитайская и антиамериканская.

И добавлю фото первой леди. Ей 52 года. Хоть что-то в этой истории выглядит хорошо.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно