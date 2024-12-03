Военное положение в Сеуле, импичмент и угроза от КНДР: что известно о перевороте в Южной Корее

Длительное политическое противостояние между президентом и оппозицией в Южной Корее стало катализатором объявления военного положения. Однако из-за введения особого режима, это имеет не только внутренние, но и внешнеполитические последствия для Сеула.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль срочно обратился к гражданам, в котором заявил о введении чрезвычайного военного положения в стране. Глава государства обвинил оппозицию в осуществлении антигосударственной деятельности. Через несколько часов в Сеуле появились тяжелая техника, военные подразделения, а также произошли столкновения между силовиками и митингующими. Фокус разбирался в предпосылках этого решения президента Южной Кореи, как развивались события в течение вечера 3 декабря и какими будут следующие шаги власти и оппозиции.

Что предшествовало объявлению военного положения

Журналисты корейского издания Yonhap пишут, что между действующим главой государства и его партией "Сила людей", а также оппозицией из Демократической партии протекал длительный конфликт. В течение последних месяцев между политическими силами происходило серьезное противостояние, которое особенно обострились после победы Демократической партии на парламентских выборах. Оппоненты действующего главы государства получили 192 из 300 мест в Национальной ассамблее (парламенте Кореи).

Издание Yonhap указывает, что это лишило Юн Сок Йоля возможности продвигать нужные законопроекты, в частности по вопросу бюджета и финансирования ряда учреждений. В то же время представители большинства активно продолжали не идти на уступки главе государства в вопросах финансирования, а затем принимать поправки к расходам для целой группы социальных программ.

Глава Южной Кореи пытался ветировать новые решения парламента, однако ситуация продолжила обостряться. Окончательно она стала тяжелой, когда Демократическая партия сократила ряд бюджетных ассигнований, которые предложило правительство и правящая партия. Впоследствии оппозиция призвала к импичменту членов правительства, в частности главы правительственного аудиторского агентства из-за скандала с женой президента, которую подозревают в коррупции и злоупотреблении властью, однако дело которой не расследовали правоохранительные органы.

В ответ Юн Сок Йоль обвинил оппозицию в сознательном урезании бюджета на ряд ключевых вопросов — от борьбы с наркоторговлей до детской помощи. Однако оппозиция отказывалась идти на уступки, что и открыло прямой путь к объявлению военного положения.

Юн Сок Ель объявляет военное положение

Поздно вечером 3 декабря глава государства выступил с неанонсированным обращением к гражданам страны. В нем глава государства заявил, что введение военного положения обусловлено необходимостью "защиты страны от угроз со стороны коммунистических сил КНДР" и противостояния антигосударственным элементам.

В своих аргументах Юн Сок Ель заявлял, что оппозиция превратила страну в "наркоприют" и причастна к беспорядку, который несет угрозу "общественной безопасности и жизни людей". Глава государства также резко заявил, что Демократы хотят свергнуть государственный строй, а нация "находится в нестабильном состоянии, балансируя на грани распада".

"Мы устраним антигосударственные силы и вернем страну к нормальной жизни как можно скорее", — сказал президент Южной Кореи.

Решение о введении военного положения осудили как противники президента из Демократической партии, так и представители пропрезидентской партии. В частности, глава фракции "Сила людей" в Национальной ассамблее Хан Дон Хунг считает решение президента Юна "ошибкой" и добавляет, что его партия "остановит это решение вместе с людьми".

Оппозиционеры из Демократической партии резко осудили такие шаги. Лидер оппозиции Ли Дже Мун заявил, что такие действия президента Юна являются незаконными, антиконституционными и не имеющими правовых оснований. По словам политика, они сделают все, чтобы отозвать военное положение.

В ответ на объявление режима военного положения и на призыв парламентариев, спикер парламента Ву Вон Шик призвал депутатов собраться для голосования по этому вопросу.

Столкновения возле парламента и резолюция о недействительности военного положения

После объявления режима военного положения, начальник Генштаба армии Южной Кореи генерал Пак Ан Су стал ответственным за его реализацию. Издание Yonhap обнародовало текст обращения Командования армии, что в стране будет введен ряд ограничений — от деятельности политических партий и объединений, до цензуры в СМИ и введения комендантского часа. Также военные получат право на обыски, аресты и задержания всех лиц, которые нарушат условия военного положения.

Впоследствии, как сообщает BBC, местные жители начали снимать военную технику в городе, а к парламенту начали подходить митингующие. Между ними и полицией, которые блокировали вход, произошли столкновения. На место событий начали прибывать спецназовцы корейской армии, которые пытались проникнуть в парламент, а также препятствия входа парламентариев в сессионный зал. Сейчас о количестве пострадавших не сообщается.

Reuters добавляет, что депутаты парламента пытались попасть на заседание сессии, и только 70 сначала удалось добраться туда. Впоследствии в зале заседания собралось 190 депутатов при кворуме в 150, что позволило рассмотреть вопрос отмены военного положения. Все присутствующие единодушно поддержали резолюцию, которая заставляет главу государства Юн Сок Еля немедленно выполнить ее.

Спикер парламента Ву Вон Шик сообщил, что военные действительно покинули здание парламента, а резолюция о недействительности правового режима военного положения вступила в силу.

Реакция Минобороны

После чего, как сообщали корейские СМИ, спецназовцы покинули помещение парламента, которое перед тем пытались захватить штурмом. Однако, как пишет издание The Washington Post, командование армии Южной Кореи сообщает, что они признают факт отмены военного положения только в том случае, если его отменит президент Юн.

Впоследствии корейское издание KBS сообщило, что военные получили приказ на арест лидера Демократической партии Ли Дже Муна, лидера провластной партии "Сила Народа" Хан Дон Хунга и спикера парламента Ву Вон Шика. Представители оппозиционной партии заявили, что сейчас силовики пытаются пробраться в офис главы их партии и задержать его.

Импичмент Юна или дальнейший кризис

Сейчас эксперты не могут точно сказать, каким будет дальнейшее развитие событий в этой ситуации. С одной стороны, президент Юн должен выполнить решение парламента, однако есть риск, что действующий глава не захочет отменять военное положение. Однако давление пропрезидентской партии и оппозиции в парламенте после голосования за резолюцию об отмене военного положения может негативно повлиять на действующего главу государства.

The Washington Post сообщает, что сейчас митингующие находятся у здания парламента, не расходятся и все чаще вслух заявляют о необходимости импичмента действующего главы государства. Для этого также есть юридические основания, считает оппозиционный политик Чо Кук. По его мнению, объявление военного положения по предложению главы государства, имеет все признаки нарушения закона и Конституции, и такие действия можно расценивать как попытку государственного переворота или насильственного захвата власти.

В то же время эксперты говорят, что ситуация в Южной Корее может сильно повлиять на действия соседа, Северной Кореи, а также на главного союзника Сеула — США. Военный аналитик Седрик Лейтон говорит, что политическая нестабильность в Сеуле "может сильно подорвать стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе", повлиять на экономики стран и может "сказаться на проведении военных операций США не только в этом регионе, но во всем мире".