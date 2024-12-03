Из-за кризиса и угрозы сил из КНДР: в Южной Корее введено военное положение, — СМИ

Президент страны Юн Сок Йоль обосновал введение военного положения необходимостью "защиты страны от угроз со стороны коммунистических сил КНДР" и противостояния антигосударственным элементам.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил о введении режима военного положения на территории страны. Об этом пишет издание Yonhap.

СМИ сообщает, что глава государства выступил с чрезвычайным видео обращением к гражданам. В нем Юн Сок Йоль сообщил, что в стране будет введен чрезвычайный режим военного положения.

"Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы уничтожить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок", — сказал в своем выступлении глава государства.

Журналисты Yonhap сообщают, что к такому решению действующий президент Южной Кореи прибегнул из-за политического кризиса, который сейчас происходит в стране. Против нынешнего главы государства планировалось реализовать процедуру импичмента в стенах парламента.

Пока остается неизвестным, на какой срок будет введен соответствующий правовой режим и как он будет функционировать. Однако впоследствии журналисты Yonhap сообщили, что местное Минобороны провело встречу "с ключевыми командирами" военных соединений накануне выступления главы государства.

Напомним, Фокус сообщал, что ранее в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с Умеровым. Он должен был сообщить Сеулу разведданные о перемещении войск КНДР в РФ и обсудить вопросы поставок оружия.

Также мы писали, что Южная Корея ввел новые санкции против КНДР. В Сеуле заявили, что эта акция также направлена на повышение осведомленности международного сообщества о необходимости предотвратить приобретение Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет.