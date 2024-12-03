Через кризу та загрозу сил з КНДР: у Південній Кореї запроваджено воєнний стан, — ЗМІ

Президент країни Юн Сок Йоль обґрунтував запровадження воєнного стану необхідністю "захисту країни від загроз з боку комуністичних сил КНДР" та протистояння антидержавним елементам.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив про введення режиму воєнного стану на території країни. Про це пише видання Yonhap.

ЗМІ повідомляє, що глава держави виступив з надзвичайним відеозверненням до громадян. У ньому Юн Сок Йоль повідомив, що в країні буде запроваджено надзвичайний режим воєнного стану.

"Я оголошую надзвичайний воєнний стан, щоб знищити пропівнічнокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок", — сказав у своєму виступі глава держави.

Журналісти Yonhap повідомляють, що до такого рішення чинний президент Південної Кореї вдався через політичну кризу, яка наразі відбувається в країні. Проти нинішнього глави держави планувалося реалізувати процедуру імпічменту в стінах парламенту.

Наразі залишається невідомим, на який термін буде запроваджено відповідний правовий режим і як він буде функціонувати. Однак згодом журналісти Yonhap повідомили, що місцеве Міноборони провело зустріч "з ключовими командирами" військових з'єднань напередодні виступу глави держави.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що раніше до Південної Кореї прибула українська делегація на чолі з Умєровим. Він мав повідомити Сеулу розвіддані про переміщення військ КНДР у РФ та обговорити питання постачання зброї.

Також ми писали, що Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР. У Сеулі заявили, що ця акція також спрямована на підвищення обізнаності міжнародної спільноти про необхідність запобігти придбанню Північною Кореєю критично важливих предметів для розроблення твердопаливних ракет.