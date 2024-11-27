До Південної Кореї прибула українська делегація на чолі з Умєровим: обговорять КНДР і поставки зброї

ЗМІ повідомляє, що Умєров повідомить Сеулу розвіддані про переміщення військ КНДР у РФ. Також Київ привіз до Південної Кореї список озброєння, який хоче отримати для Сил оборони.

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим прибула до столиці Південної Кореї, де зустрінеться з президентом країни Юн Сок Йолем. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела.

Співрозмовники повідомили, що президент Південної Кореї проведе зустріч з українською делегацією вже в середу, 27 листопада. Також представники України планують зустріч з очільником оборонного відомства Кім Йон Хюном того ж дня.

За даними ЗМІ, під час обох зустрічей Умєров повідомить розвіддані про розміщення військ КНДР у Росії. Також українська сторона спробує заручитися підтримкою Південної Кореї у сфері військових питань.

Журналісти вказують, що українська делегація також призезла "список побажань". У ньому будуть вказані номенклатури озброєнь, яких потребують Сили оборони. Наймовірніше, йтиметься про зенітні ракети та артилерійські системи.

Нагадаємо, 25 жовтня видання The Guardian повідомило, що Південна Корея побоюється участі КНДР у війні в Україні. За словами аналітиків, Південна Корея побічно надає військову допомогу Україні, постачаючи артилерійські снаряди, які продають союзникам Києва.

1 листопада FT написало, що допомога Південної Кореї може переломити перебіг усієї війни в Україні. За даними експертів, Сеул поставив Україні більше артилерійських снарядів, ніж усі європейські країни разом узяті. Хоча це й було зроблено не напряму.