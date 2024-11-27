В Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с Умеровым: обсудят КНДР и поставки оружия

СМИ сообщает, что Умеров сообщит Сеулу разведданные о перемещении войск КНДР в РФ. Также Киев привез в Южную Корею список вооружения, который хочет получить для Сил обороны.

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в столицу Южной Кореи, где встретится с президентом страны Юн Сок Йолем. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

Собеседники сообщили, что президент Южной Кореи проведет встречу с украинской делегацией уже в среду, 27 ноября. Также представители Украины планируют провести встречу с главой оборонного ведомства Ким Йон Хюном в тот же день.

По данным СМИ, во время обеих встреч Умеров сообщит разведданные о размещении войск КНДР в России. Также украинская сторона попытается заручиться поддержкой Южной Кореи в сфере военных вопросов.

Журналисты указывают, что украинская делегация также привезла "список пожеланий". В нем будут указаны номенклатуры вооружений, в которых нуждаются Силы обороны. Вероятнее всего, речь пойдет о зенитных ракетах и артиллерийских системах.

Напомним, 25 октября издание The Guardian сообщило, что Южная Корея опасается участия КНДР в войне в Украине. По словам аналитиков, Южная Корея косвенно оказывает военную помощь Украине, поставляя артиллерийские снаряды, которые продают союзникам Киева.

1 ноября FT написало, что помощь Южной Кореи может переломить ход всей войны в Украине. По данным экспертов, Сеул поставил Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые. Хотб это и было сделано не напрямую.