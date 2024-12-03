По данным журналистов, против введения военного положения высказались все 190 парламентариев, которые присутствовали на заседании.

Парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения, которое должно было начать действовать с 23:00 3 декабря. Об этом пишет корейское издание YTN.

Как сообщают журналисты, все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании парламента, поддержали документ, который предусматривает отмену военного положения.

Авторы материала также подчеркнули, что согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого требует парламентское большинство.

Отметим, что в Южной Корее в результате введения военного положения запланировано ввести ряд ограничений — от ограничения деятельности политических групп и партий до введения цензуры для СМИ.

Напомним, вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль выступил со срочным обращением. В нем глава государства сообщил, что в стране вводится чрезвычайное военное положение.

Впоследствии лидер Южной Кореи сообщил, что соответствующий режим будет введен сроком на 10 дней. В течение этого периода власти планируют провести чистку "антигосударственных сил".

Также Фокус писал о том, что Сеул ввел новые санкции против КНДР.