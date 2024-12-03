Военное положение в Южной Корее: в Сеуле присутствует военная техника, возле парламента столкновения (видео)

Введение военного положения в Южной Корее предусматривает ряд ограничений — запрет на деятельность партий, введение цензуры для СМИ и комендантского часа.

В Южной Корее в результате введения военного положения запланировано ввести ряд ограничений — от ограничения деятельности политических групп и партий до введения цензуры для СМИ. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

Журналисты пишут, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Южной Кореи Пак Ан Су был назначен ответственным за реализацию соответствующего правового положения в стране. В обнародованной прокламации военного командования №1 указано, что с 3-го декабря 2024 года по состоянию на 23:00 (по местному времени) вводится запрет "деятельность Национального собрания, местных советов, политических партий, политических объединений и митингов".

Генерал Пак также добавил, что все действия, которые "отрицают либерально-демократическую систему или пытаются ее свергнуть, запрещены". Также государство берет под контроль СМИ и их публикации, а также запрещается распространение фейков, ложной информации и манипуляций официальной информацией.

"Забастовки, митинги и собрания, которые способствуют социальному хаосу, запрещены. Весь медицинский персонал, включая жителей, которые бастуют или покинули медицинскую сферу, должны вернуться к своей обычной работе в течение 48 часов и работать добросовестно. Нарушители будут наказаны в соответствии с положением военного положения", — заявил генерал Пак, добавив, что военные получают право на арест, задержание и обыск всех граждан, которые нарушат условия введенного режима.

Журналисты Yonhap сообщают, что сейчас под стенами местного парламента происходят столкновения полиции и митингующих. В здание законодательного органа страны никого не впускают, к Национальному собранию прибыли представители спецподразделений корейской армии. Жители Сеула публикуют фотографии, на которых заметно присутствие военной техники на улицах столицы.

СМИ добавляет, что в результате введения военного положения местная валюта упала в своей стоимости — до 1430 вон к 1 доллару США.

Введение военного положения в Южной Корее — что известно

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль выступил со срочным обращением. В нем глава государства сообщил, что в стране вводится чрезвычайное военное положение. Глава южнокорейского государства обосновал введение такого правого режима из-за необходимости "защиты страны от угроз со стороны коммунистических сил КНДР" и противостояния антигосударственным элементам.

Впоследствии лидер Южной Кореи сообщил, что соответствующий режим будет введен сроком на 10 дней. В течение этого периода власти планируют провести чистку "антигосударственных сил".

Ранее Фокус писал, что в Сеул прибыла украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он должен был рассказать Сеулу разведданные о перемещении войск КНДР в РФ и обсудить вопросы поставок оружия.

Также мы писали, что Сеул ввел новые санкции против КНДР. Там сообщили, что это направлено против приобретения Северной Кореей критически важных предметов для разработки твердотопливных ракет.