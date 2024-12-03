Воєнний стан у Південній Кореї: у Сеулі присутня військова техніка, біля парламенту сутички (відео)

Запровадження воєнного стану в Південній Кореї передбачає низку обмежень — заборона на діяльність партій, введення цензури для ЗМІ та запровадження комендантської години.

У Південній Кореї в результаті запровадження воєнного стану заплановано ввести низку обмежень — від обмеження діяльності політичних груп і партій до введення цензури для ЗМІ. Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.

Журналісти пишуть, що начальник Генерального штабу збройних сил Південної Кореї Пак Ан Су був призначеним відповідальним за реалізацію відповідного правового положення в країні. У оприлюдненій прокламації військового командування №1 вказано, що з 3-го грудня 2024 року станом на 23:00 (за місцевим часом) вводиться заборона "діяльність Національних зборів, місцевих рад, політичних партій, політичних об’єднань і мітингів".

Генерал Пак також додав, що всі дії, які "заперечують ліберально-демократичну систему або намагаються її повалити, заборонені". Також держава бере під контроль ЗМІ та їхні публікації, а також забороняється розповсюдження фейків, неправдивої інформації та маніпуляцій офіційною інформацією.

"Страйки, мітинги та збори, які сприяють соціальному хаосу, заборонені. Весь медичний персонал, включаючи мешканців, які страйкують або покинули медичну сферу, повинні повернутися до своєї звичайної роботи протягом 48 годин і працювати сумлінно. Порушники будуть покарані відповідно до положення воєнного стану", — заявив генерал Пак, додавши, що військові отримують право на арешт, затримання та обшук усіх громадян, які порушать умови запровадженого режиму.

Журналісти Yonhap повідомляють, що наразі під стінами місцевого парламенту відбуваються зіткнення поліції та мітингувальників. В будівлю законодавчого органу країни нікого не впускають, до Національних зборів прибули представники спецпідрозділів корейської армії. Мешканці Сеула оприлюднюють світлини, на яких помітно присутність військової техніки на вулицях столиці країни.

ЗМІ додає, що в результаті запровадження воєнного стану місцева валюта впала у своїй вартості — до 1430 вон до 1 долара США.

Запровадження воєнного стану в Південній Кореї — що відомо

Ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль виступив з терміновим зверненням. У ньому глава держави повідомив, що в країні запроваджується надзвичайний воєнний стан. Глава південнокорейської держави обґрунтував введення такого правого режиму через необхідність "захисту країни від загроз з боку комуністичних сил КНДР" та протистояння антидержавним елементам.

Згодом лідер Південної Кореї повідомив, що відповідний режим буде запроваджений терміном на 10 днів. Протягом цього періоду влада планує провести чистку "антидержавних сил".

Раніше Фокус писав, що до Сеула прибула українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Він мав розповісти Сеулу розвіддані про переміщення військ КНДР у РФ та обговорити питання постачання зброї.

Також ми писали, що Сеул запровадила нові санкції проти КНДР. Там повідомили, що це спрямовано проти придбання Північною Кореєю критично важливих предметів для розроблення твердопаливних ракет.