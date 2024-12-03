За даними журналістів, проти запровадження воєнного стану висловились усі 190 парламентарів, які були присутніми на засіданні.

Парламент Південної Кореї проголосував за резолюцію щодо скасування воєнного стану, який мав почати діяти з 23:00 3 грудня. Про це пише корейське видання YTN.

Як повідомляють журналісти, усі 190 депутатів, які були присутні на засіданні парламенту, підтримали документ, який передбачає скасування воєнного стану.

Автори матеріалу також підкреслили, що згідно з Конституцією країни, воєнний стан має бути скасований, коли цього вимагає парламентська більшість.

Зазначимо, що у Південній Кореї в результаті запровадження воєнного стану заплановано ввести низку обмежень — від обмеження діяльності політичних груп і партій до введення цензури для ЗМІ.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль виступив з терміновим зверненням. У ньому глава держави повідомив, що в країні запроваджується надзвичайний воєнний стан.

Згодом лідер Південної Кореї повідомив, що відповідний режим буде запроваджений терміном на 10 днів. Протягом цього періоду влада планує провести чистку "антидержавних сил".

Також Фокус писав про те, що Сеул запровадила нові санкції проти КНДР.