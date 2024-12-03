Военное положение в Южной Корее: парламент отменил правовой режим, силовики покидают здание (видео)

Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за резолюцию об отмене военного положения. В то же время военные, которые пытались пробросить в сессионный зал, уже покидают помещение.

Объявление чрезвычайного военного положения в Южной Корее спровоцировало столкновения между силами силовых ведомств и протестующими. Об этом сообщает издание Reuters.

Как пишут журналисты, военные армейского спецподразделения пытались пробросить в зал заседания. Однако против них протестующие и сторонники оппозиции к действующему главе государства Юн Сок Йолю уже использовали огнетушители в сторону спецназовцев. О количестве пострадавших не сообщается.

СМИ добавляют, что под зданием Национального собрания проходит митинг граждан Южной Кореи. Они требуют от президента страны отменить введенный правовой режим военного положения, выкрикивая лозунги: "Нет военному положению!", "Нет диктатуре Юн Сок Йоля!" и другие.

Впоследствии стало известно, что в сессионном зале Национального собрания собралось 190 депутатов при необходимом кворуме в 150 человек. Они единодушно поддержали резолюцию к главе государства с призывом немедленно отменить введенный режим военного положения.

Известно, что оппозиционеры, которые проголосовали за резолюцию, забаррикадировались в сессионном зале. Они закрыли двери с помощью диванов и мебели, которые находились в зале для голосования.

Издание Bloomberg отмечает, что местная корейская валюта продолжает свое пике вниз. Сейчас она стала дешевле еще на 1,5% от показателей, которые были полтора часа назад.

Впоследствии журналисты издания Yonhap сообщили, что спикер парламента Южной Кореи Ву Вон Шик объявил недействительным режим военного положения в стране. Известно, что силовики уже покидают здание парламента.

Однако The Washington Post пишет, что по словам командования армии Южной Кореи, военное положение будет оставаться в силе до тех пор, пока его не отменит сам президент страны.

Введение военного положения в Южной Корее — что известно

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль выступил со срочным обращением. В нем глава государства сообщил, что в стране вводится чрезвычайное военное положение. Глава южнокорейского государства обосновал введение такого правого режима из-за необходимости "защиты страны от угроз со стороны коммунистических сил КНДР" и противостояния антигосударственным элементам.

Впоследствии стало известно, что в столице страны Сеуле присутствует военная техника, а у здания парламента происходят столкновения. Военное командование также сообщило, что военное положение предусматривает ряд ограничений — запрет на деятельность партий, введение цензуры для СМИ и введение комендантского часа.