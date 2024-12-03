Воєнний стан у Південній Кореї: парламент скасував правовий режим, силовики покидають будівлю (відео)

Депутати парламенту Південної Кореї проголосували за резолюцію про скасування воєнного стану. Водночас військові, які намагалися прокинути до сесійної зали, вже покидають приміщення.

Оголошення надзвичайного воєнного стану в Південній Кореї спровокувало зіткнення між силами силових відомств і протестувальниками. Про це повідомляє видання Reuters.

Як пишуть журналісти, наразі військові армійського спецпідрозділу намагалися прокинути до зали засідання. Однак проти них протестувальники та прихильники опозиції до чинного глави держави Юн Сок Йоля вже використали вогнегасники в бік спецпризначенців. Про кількість постраждалих не повідомляється.

ЗМІ додають, що під будівлею Національних зборів відбувається мітинг громадян Південної Кореї. Вони вимагають від президента країни скасувати запроваджений правовий режим воєнного стану, викрикуючи гасла: "Ні воєнному стану!", "Ні диктатурі Юн Сок Йоля!" та інші.

Згодом стало відомо, що в сесійні залі Національних зборів зібралося 190 депутатів за необхідного кворуму в 150 осіб. Вони одностайно підтримали резолюцію до глави держави із закликом негайно скасувати запроваджений режим воєнного стану.

Наразі відомо, що опозиціонери, які проголосували за резолюцію, забарикадувалися в сесійній залі. Вони закрили двері за допомогою диванів і меблів, які знаходилися у залі для голосування.

Видання Bloomberg зазначає, що місцева корейська валюта продовжує своє піке. Зараз вона стала дешевшою ще на 1,5% від показників, що були півтори години тому.

Згодом журналісти видання Yonhap повідомили, що спікер парламенту Південної Кореї Ву Вон Шик оголосив недійсним режим воєнного стану в країні. Наразі відомо, що силовики вже покидають будівлю парламенту.

Однак The Washington Post пише, що за словами командування армії Південної Кореї, воєнний стан залишатиметься чинним до того часу, поки його не скасує сам президент країни.

Запровадження воєнного стану в Південній Кореї — що відомо

Ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль виступив з терміновим зверненням. У ньому глава держави повідомив, що в країні запроваджується надзвичайний воєнний стан. Глава південнокорейської держави обґрунтував введення такого правого режиму через необхідність "захисту країни від загроз з боку комуністичних сил КНДР" та протистояння антидержавним елементам.

Згодом стало відомо, що в столиці країни Сеулі присутня військова техніка, а біля будівлі парламенту відбуваються сутички. Військове командування також повідомило, що введення воєнного стану передбачає низку обмежень — заборону на діяльність партій, введення цензури для ЗМІ та запровадження комендантської години.