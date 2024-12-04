Красуня Кім і сумка за 100 тисяч гривень — з чого починалася криза в Кореї
Жорстока політична криза в Південній Кореї має в основі своїй зовсім прості мотиви, зазначає блогер Юрій Богданов. Це класична історія на тему "Шукайте жінку", і починалася вона з одного скандалу навколо дружини президента…
Поточна політична криза в Південній Кореї пов’язана зі скандалом навколо першої леді Кім Кеон Хі, дружини президента Юн Сок Йоля.
Її звинувачують у корупційних діях, зокрема в маніпуляціях з акціями та отриманні дорогих подарунків, що порушує місцеве законодавство про незаконну винагороду.
Скандал посилився після оприлюднення відео, на якому Кім Кеон Хі отримує розкішну сумку Dior вартістю понад 3 мільйони вон (близько 100 тисяч гривень). Опозиція звинуватила її у зловживаннях та вимагала проведення розслідування.
Юн Сок Йоль відмовився звільнити прокурорів, які відмовились вести розслідування, і от вирішив оголосити у країні воєнний стан. Мотивуючи це необхідністю захисту від "комуністичних сил" та запобігання спробам пропівнічнокорейських елементів позбавити громадян їхньої свободи та щастя.
Опозиція там, до речі, не дуже. Прокитайська й антиамериканська.
І додам фото першої леді. Їй 52 рочки. Хоч щось в цій історії виглядає добре.
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