Ротшильды, Рокфеллеры и "вашингтонский обком". Как конспирология заменила религию

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Конспирология — это отличный лакмус архаичного мышления.

Донаучное мировоззрение объясняло все происходящее божественным провидением. В одной части земного шара гром объясняли тем, что Илья-пророк в колеснице по небу катается. А в другой — вкладывали молнию в руки верховного божества, которое било ею по собственному усмотрению.

Религиозное сознание не допускает совпадений. Любое природное явление — это промысел высшей силы. Любое событие — следствие чужой воли. Чтобы выжить, человечество придумывало себе приметы и обереги. Назначало ответственных за стихии — и приносило им жертвы, чтобы задобрить. И все последние столетия были полем битвы между научным сознанием и мифологическим.

Шло время, и наука объясняла реальность. Молния перестала быть небесным знамением, а стала всего лишь электрическим разрядом. Медицина отправляла в небытие эпидемии, биология продлевала жизнь, ботаника боролась с неурожаями. Физика и химия ответили на большинство вопросов, на которые до этого распространялась монополия религиозного сознания. Но обывательский спрос на "богов" никуда не делся. Они просто перебрались с неба на землю.

И мы не случайно живем в эпоху расцвета конспирологии.

Потому что в представлении конспирологов миром управляют те же всесильные, всемогущие существа. Которые, впридачу, не оставляют людям права на свободу воли. Все происходит только благодаря таинственным мировым закулисьям, откуда кукловод дергает обывателей за ниточки.

"Рокфеллеры", "ротшильды", "Вашингтонский обком" — новым богам люди дают разные имена, но суть неизменна. Всех этих персонажей конспиролог наделяет безграничным могуществом и способностью контролировать мир. Свободы воли не существует. Совпадения обстоятельств — тоже. Совпадения провозглашаются частью масштабного плана, в котором не бывает недостатков.

Боги были нужны, чтобы объяснить естественное. Когда естественное объяснила наука — боги понадобились, чтобы объяснить социальное. Социология, политология, экономика или история дают слишком скучные и сложные объяснения. Гораздо заманчивее придумать всесильное, спустить его с небес на землю, наделить свободой воли и дать ему право вершить свой суд над разрозненной толпой обывателей.

Человек тоскует по язычеству Фото: Скриншот

Средневековому крестьянину не было смысла объяснять причины землетрясения — его знаний не хватило бы, чтобы понять логику процесса. Так же нет смысла объяснять конспирологу причины каталонского референдума или суть исламского фундаментализма. Он все равно найдет того, кого провозгласит архитектором. Кого наделит непостижимой, осознанной и высшей силой. И в кого искренне будет верить.

Конспирология удобна. Если уж тебя окружают могущественные боги — то что с тебя взять? Ты лишь винтик в их играх: живи себе, радуйся простому и не думай о сложном, потому что оно однако от тебя не зависит. Социальные боги заменили небесных — потому что природа не терпит пустоты. А спрос на безответственность — неизбывный и вечный.

Люди не меняются. Пикейные жилеты — это новые религиозные фанатики. Некомпетентность, присвоившая монополию на объяснение. В их уравнениях всегда очень мало неизвестных. Если реальность не вписывается в их картину мира — реальности же хуже.

Отчасти это мировоззрение мы унаследовали из собственного ХХ-го века. Семьдесят лет, прожитых в условиях социального эксперимента и рабского бесправия, десятилетия разговоров о "закулисье", три поколения веры во врагов, которые "злобно гнетут", дали свой результат. Нам было легко поверить в новое мистическое, потому что нас долго отучали от рационального.

Суть в том, что существование крупных игроков никто не отрицает. Мы живем в мире, где слабые учитывают интересы сильных. Где агенты влияния — это реальность, а не выдумка. Где компромиссы достигаются за счет тех, чей удельный вес меньше.

В то же время, мы живем в сложном мире. В этом мире иногда политику определяет экономика. А иногда — наоборот, политика подчиняет себе экономику. А порой и то, и другое становится заложниками чьих-то персональных амбиций. Или эмоций. Или фантомной боли. Или исторической традиции.

Упростить мир незнанием. Присвоить право на объяснение. Разлинеить все на черное и белое. Каждый конспиролог напоминает волхва, желающего толковать знамения. Вера подменяет знание. Безапелляционность — сомнения. Невежество — рациональность.

Добро пожаловать в новое язычество.

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