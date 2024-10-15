В 7 км от границы с Украиной: военные из КНДР уже начали убегать с позиций, — источники

Российские военные начали поиски корейцев, но скрывают от высшего руководства факт побега, говорят информаторы Фокуса в спецслужбах.

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Во вторник, 15 октября, стало известно о побеге 18 военнослужащих из КНДР с позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями России. Об этом Фокусу сообщили собственные источники в спецслужбах.

Инцидент произошел в 7 километрах от государственной границы с Украиной. По словам собеседника, мотивы побега северокорейских солдат в настоящее время не установлены. Российские военные начали их поиски.

"В то же время эту информацию российские захватчики пытаются скрыть от своего высшего командования", — сообщили информаторы.

Напомним, что 8 октября министр обороны Южной Кореи высказал мнение, что лидер КНРД Ким Чен Ын вскоре отправит на помощь Владимиру Путину своих солдат. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко тогда отметил, что северокорейские военные уже находятся в Украине и даже несут потери.

Во вторник, 15 сентября, Фокус со ссылкой на собственные источники сообщал, что северокорейские солдаты готовятся оказать поддержку российским войскам на поле боя. На базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ формируется так называемый "особый бурятский батальон". Подразделение будет комплектоваться гражданами Северной Кореи, а примерное количество личного состава оценивается до 3 000 человек.

По информации Андрея Коваленко, Россия может отправить северокорейских военных в Курскую область. Также их могут использовать на временно оккупированных территориях Украины.