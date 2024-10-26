Україна змушена буде у Європі воювати проти Північної Кореї, — Зеленський (відео)

За словами президента, в РФ налаштовані й далі на агресію, тому намагаються збільшити оборонне виробництво і беруть в спільники Північну Корею.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна буде фактично змушена воювати проти Північної Кореї. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"В Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій. І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї", — розповів він.

Глава української держави зазначив, що Володимира Путіна спонукає вкладатись в терор відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України. Однак розгортання війни можна зупинити конкретними кроками.

"Ми дали всі такі кроки в Плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що КНДР ухвалила рішення направити в Росію для війни проти України 12 тисяч військовослужбовців, включно з підрозділом спецназу. Загалом Пхеньян вирішив розгорнути чотири бригади.

Кілька тисяч північнокорейських солдатів уже прибули в Курську область РФ. Передбачається, що вони візьмуть участь у майбутньому контрнаступі проти ЗСУ, які зайняли частину області в серпні.