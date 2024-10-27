Північна Корея де-факто вступила у війну з Україною, — Єрмак

Де-юре Пхеньян не оголошував війни, але таємно приєднався до агресії проти України. Участь армії КНДР у бойових діях змінює сценарій і сенс усього протистояння, підкреслює глава ОП.

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Регулярні війська Північної Кореї перекидаються в Курську область Росії і почнуть битися проти ЗСУ. Такий крок показує, що Північна Корея де-факто бере участь у повномасштабній війні з Україною, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійській газеті Сorriere Della Sera.

"Де-факто можна сказати, що Північна Корея бере участь у війні. Де-юре офіційного оголошення війни від Пхеньяна не було, але вони приєдналися до військової агресії проти нашої країни", — сказав він.

Україна зараз бореться не тільки з російським агресором, а й з його північнокорейськими та іранськими союзниками. Іран регулярно постачає безпілотники "Шахед", тож західним союзникам Києва треба жити в новій реальності й ухвалювати конкретні рішення, вважає глава ОП.

"Ми давно говоримо — потрібно більше зброї, а обмеження на удари по території Росії мають бути скасовані. Це відображено в плані перемоги президента Володимира Зеленського", — зауважив він.

Участь КНДР у бойових діях, безумовно, змінить політичний сценарій і сенс війни. Заходу не варто побоюватися ескалації, потрібно реагувати спільно. Недостатньо лише припинити бойові дії, треба прагнути запобігти наступній агресії, переконаний Єрмак.

"В іншому випадку небезпека дійде до країн Балтії, а потім і до Балкан. Усі вони заявляють, що "дуже стурбовані", але якщо Україна не зупинить вторгнення, вони будуть наступними. Завдяки самопожертві героїчних українських воїнів вдалося захистити Європу і міжнародний порядок. Настав час вам не зволікати, а швидко дати нам зброю і боєприпаси в достатній кількості", — заявив чиновник.

Нагадаємо, Зеленський раніше говорив, що Україна буде фактично змушена воювати проти армії КНДР. Президент РФ Володимир Путін "вкладається в терор" через відсутність сильних рішень на Заході, додав він.

Пхеньян надав на допомогу Росії до 12 тисяч військових, зокрема і спецназ. У Південній Кореї поки лише обговорюють участь північнокорейських військ у війні з Україною.