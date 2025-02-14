"Я смирился": Трамп согласен, что путь Украине в НАТО закрыт, потому что этого не хотят в РФ

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал возвращение территорий в границах до 2014 года "нереальной целью". По его словам, безопасность Украины больше не будет в приоритете США.

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Вступление Украины в НАТО — нереалистичный сценарий, и Вашингтон больше не будет предоставлять приоритет украинской безопасности. Об этом, как передали в CNN, во время заседания Контактной группы 12 февраля заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Соединенные Штаты не считают, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом переговорного урегулирования", — сказал он.

По словам главы Пентагона, любые предложенные Киеву гарантии безопасности "должны быть подкреплены дееспособными европейскими и неевропейскими войсками". Однако он отметил, что о развертывании американской армии в Украине речь не идет.

Возвращение контроля над территориями в границах до 2014 года Хегсет назвал "нереальной целью".

Через несколько часов президент США Дональд Трамп объявил, что по результатам телефонного разговора договорился с лидером РФ Владимиром Путиным "очень тесно" сотрудничать и "немедленно" начать мирные переговоры. Позже в тот же день он подтвердил, что согласен с министром обороны и не считает вступление Украины в НАТО "практичным".

"Я думаю, что задолго до президента Путина они говорили, что они этого не допустят. Это продолжается уже много-много лет. Они говорили это в течение длительного времени, чтобы Украина не вступала в НАТО, и я с этим смирился", — заявил Трамп.

В конце своего выступления Хегсет заверил, что США "остаются преданными альянсу" и оборонному партнерству с Европой.

"Но Соединенные Штаты больше не будут терпеть несбалансированные отношения, которые поощряют зависимость", — добавил он.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в случае несогласия Кремля на мирное соглашение Вашингтон введет против РФ санкции и может принять военные меры.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог также поставил под сомнение способность отвоевать территории в границах до 2014 года. По его словам, потерю захваченных земель зафиксируют в специальном соглашении.