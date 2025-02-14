"Я змирився": Трамп згоден, що шлях Україні в НАТО закритий, бо цього не хочуть в РФ

Голова Пентагону Піт Хегсет назвав повернення територій у кордонах до 2014 року "нереальною метою". З його слів, безпека України більше не буде у пріоритеті США.

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Вступ України в НАТО — нереалістичний сценарій, і Вашингтон більше не надаватиме пріоритет українській безпеці. Про це, як передали в CNN, під час засідання Контактної групи 12 лютого заявив міністр оборони США Піт Хегсет.

"Сполучені Штати не вважають, що членство в НАТО для України є реалістичним результатом переговорного врегулювання", — сказав він.

Зі слів очільника Пентагону, будь-які запропоновані Києву гарантії безпеки "мають бути підкріплені дієздатними європейськими та неєвропейськими військами". Однак він зауважив, що про розгортання американської армії в Україні не йдеться.

Повернення контролю над територіями у кордонах до 2014 року Хегсет назвав "нереальною метою".

За кілька годин президент США Дональд Трамп оголосив, що за результатами телефонної розмови домовився з лідером РФ Володимиром Путіним "дуже тісно" співпрацювати та "негайно" розпочати мирні переговори. Пізніше того ж дня він підтвердив, що згоден з міністром оборони й не вважає вступ України в НАТО "практичним".

"Я думаю, що задовго до президента Путіна вони говорили, що вони цього не допустять. Це триває вже багато-багато років. Вони говорили це протягом тривалого часу, щоб Україна не вступала до НАТО, і я з цим змирився", — заявив Трамп.

Наприкінці свого виступу Хегсет запевнив, що США "залишаються відданими альянсу" та оборонному партнерству з Європою.

"Але Сполучені Штати більше не будуть терпіти незбалансовані відносини, які заохочують залежність", — додав він.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в разі незгоди Кремля на мирну угоду Вашингтон запровадить проти РФ санкції та може вжити військових заходів.

Спецпредставник Трампа у питаннях Росії й України Кіт Келлог також поставив під сумнів здатність відвоювати території у кордонах до 2014 року. З його слів, втрату захоплених земель зафіксують у спеціальній угоді.