Мама почула дивний шум у дитячому ліжечку: що вона знайшла під ковдрою (фото)

Батьки в коментарях під відео почали активно ділитися власними історіями та відреагували на побачене з гумором і полегшенням.

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Кумедний випадок стався у родині з Мічигану (США). 32-річна Колбі Річ почула дивний звук з дитячої кімнати й виявила у ліжечку своєї доньки дещо несподіване. Про цей випадок вона розповіла в TikTok, чим розсмішила інтернет-аудиторію.

Коли Колбі почула незвичне дзижчання з ліжечка малюка, то спочатку насторожилася. Тихенько зайшовши до спальні, жінка знайшла улюблену електричну зубну щітку своєї доньки, яку та, очевидно, випадково увімкнула уві сні.

Сім'я жартома прозвала цю зубну щітку "емоційною підтримкою", адже дитина носить її всюди.

Думки глядачів

Це відео миттєво стало вірусним. Батьки в коментарях почали активно ділитися власними історіями та відреагували на побачене з гумором і полегшенням.

"О, слава Богу, що це просто зубна щітка", — написав один користувач;

Наступний додав: "Я такий радий, що це була саме щітка";

"Ви не самотні", — зауважила ще одна мама.

"Я точно не думала, що відео викличе такий резонанс Діти роблять смішні речі. Вона має спеціальний тримач для зубних щіток, але щітка чомусь завжди опиняються в найнезвичніших місцях — під ліжком або на дивані", — прокоментувала Колбі, сміючись з несподіваного інциденту.

Нагадаємо, Елі Джонс, молода мама з Далласа (США), якось зауважила, що в кімнаті, де гралася її маленька донька Гарпер, настала підозріла тиша. Як з'ясувалося, її занепокоєння було цілком виправданим.

Крім того, маленька Преслі стала справжньою зіркою соцмереж після того, як її перша реакція на власне відображення в дзеркалі зворушила користувачів. Відео, де дитина вперше бачить себе, підкорило серця мільйонів глядачів.