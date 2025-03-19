Тато пішов вкладати дитину спати, але не знав, що мама все бачить на прихованій камері

У кадрі видно, як чоловік щиро намагається заспокоїти дитину, але та активно опирається сну, сміється і хоче перетворити момент на гру.

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Молода мама Торі Конечковскі стала свідком незвичайної сцени, коли перевірила камеру відеонагляду в дитячій кімнаті. Її чоловік, Метт, марно намагався вкласти 7-місячну доньку спати, але та відповідала на це лише сміхом. Відповідне відео, опубліковане у TikTok, зібрало понад 2,8 мільйона переглядів і 50 тисяч вподобайок.

"Я працюю з дому. Метт проходив повз мій кабінет з нашою донькою і сказав, що спробує вкласти її спати. Оскільки він зайнятий у другій половині дня, то хотів, щоб дитина добре відпочила до приходу няні", — розповіла Торі в інтерв'ю Newsweek.

Донька не збиралась спати

Однак незабаром жінка почула гучний сміх і вигуки з дитячої кімнати.

"Увімкнула камеру, аби з'ясувати, що відбувається. Побачивши, як донька активно розмахує ніжками й грається, мені стало так смішно, що я вирішила зняти це на відео. У кадрі видно, як чоловік щиро намагається заспокоїти дитину, яка активно опирається сну, сміється і хоче перетворити момент на гру. Це було настільки кумедно, що я подумала — інші батьки точно зрозуміють цю ситуацію", — поділилася Конечковскі.

Запис з камери відеонагляду Фото: TikTok

За словами мами, її коханий не одразу усвідомив марність своїх зусиль.

"Зазвичай ми вкладаємо доньку, коли помічаємо ознаки втоми. Тоді вона засинає без проблем. Метт вирішив, що дитина вже стомилася, але вона швидко довела, що він помиляється", — додає авторка запису.

Реакція глядачів

У коментарях під цим роликом користувачі TikTok активно ділилися власним досвідом.

"Коли бачиш ці рухи ніжками, то одразу розумієш, що дитина точно не збирається спати", — написав один з користувачів;

"Легенди кажуть, що він досі намагається вкласти дитину спати", — жартує інший.

Наступний додав: "Мій син робив так само, коли не хотів спати".

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