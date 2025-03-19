Папа пошел ложить ребенка спать, но не знал, что мама все видит на скрытой камере

В кадре видно, как мужчина искренне пытается успокоить ребенка, но тот активно сопротивляется сну, смеется и хочет превратить момент в игру.

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Молодая мама Тори Конечковски стала свидетелем необычной сцены, когда проверила камеру видеонаблюдения в детской комнате. Ее муж, Мэтт, тщетно пытался уложить 7-месячную дочь спать, но та отвечала на это лишь смехом. Соответствующее видео, опубликованное в TikTok, собрало более 2,8 миллиона просмотров и 50 тысяч лайков.

"Я работаю из дома. Мэтт проходил мимо моего кабинета с нашей дочкой и сказал, что попытается уложить ее спать. Поскольку он занят во второй половине дня, то хотел, чтобы ребенок хорошо отдохнул до прихода няни", — рассказала Тори в интервью Newsweek.

Дочь не собиралась спать

Однако вскоре женщина услышала громкий смех и возгласы из детской комнаты.

"Включила камеру, чтобы выяснить, что происходит. Увидев, как дочь активно размахивает ножками и играет, мне стало так смешно, что я решила снять это на видео. В кадре видно, как муж искренне пытается успокоить ребенка, который активно сопротивляется сну, смеется и хочет превратить момент в игру. Это было настолько забавно, что я подумала — другие родители точно поймут эту ситуацию", — поделилась Конечковски.

Запись с камеры видеонаблюдения Фото: TikTok

По словам мамы, ее любимый не сразу осознал тщетность своих усилий.

"Обычно мы укладываем дочку, когда замечаем признаки усталости. Тогда она засыпает без проблем. Мэтт решил, что ребенок уже устал, но она быстро доказала, что он ошибается", — добавляет автор записи.

Реакция зрителей

В комментариях под этим роликом пользователи TikTok активно делились собственным опытом.

"Когда видишь эти движения ножками, то сразу понимаешь, что ребенок точно не собирается спать", — написал один из пользователей;

"Легенды говорят, что он до сих пор пытается уложить ребенка спать", — шутит другой.

Следующий добавил: "Мой сын делал так же, когда не хотел спать".

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