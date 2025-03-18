Мама расплакалась после тяжелой ночи: то, что сделал малыш, изменило все (видео)

Короткая видеозапись, на которой продемонстрирована необычайная эмпатия ребенка, стала вирусной в социальных сетях, собрав более 17 миллионов просмотров.

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Трогательный момент, когда младенец проявил сочувствие к своей матери, которая переживала эмоционально сложный период, стал вирусным в интернете. Тейлор Шофилд из Юты (США) хотела сохранить это воспоминание для семейного архива и зафиксировала реакцию ребенка на камеру своего телефона.

"Я даже не подозревала, что такие маленькие дети могут быть настолько интуитивными и способными проявлять сочувствие таким образом", — поделилась американка.

Трогательные кадры

Видео, опубликованное в TikTok под названием "Реакция моего ребенка на мамину тяжелую ночь", привлекло внимание миллионов пользователей социальной сети. За короткое время ролик собрал более 17 миллионов просмотров.

"Мой муж задерживался на работе, а я проходила через обычную домашнюю рутину с сыном: поспешила приготовить ему ужин, искупать и уложить в кровать. У меня был момент перегрузки", — объясняет автор ролика.

Мальчик начал успокаивать маму Фото: TikTok

Женщина решила поделиться этим моментом в интернете, чтобы его увидели и другие матери.

"Оказалось, что многие имели подобный опыт со своими малышами, даже младше моего! Это просто удивительно!" — добавляет Шофилд, которая работает полный рабочий день в финансовой сфере.

Переосмысление материнства

По словам женщины, тот случай заставил ее по-новому взглянуть на материнство и взаимоотношения с ребенком.

"Дети — это настоящее благословение, они воспринимают мир прекрасно. Моя задача — защитить чувствительное сердце моего сына, а также научить его понимать эмоции и сопереживать. Однако оказывается, что он учит и меня многим вещам", — говорит Тейлор.

Напомним, Сара Коллинз была уверена, что снимает трогательный семейный момент на диване с сыном Бекхэмом и его отчимом, но случайно зафиксировала кое-что неожиданное. Забавное видео быстро стало вирусным, собрав миллионы просмотров в TikTok.

А вот Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но вскоре пожалел об этом. Мужчина регулярно делится моментами из своей жизни в интернете, и одно из его недавних видео быстро стало вирусным, собрав множество просмотров и лайков.