Мама расплакалась после тяжелой ночи: то, что сделал малыш, изменило все (видео)
Короткая видеозапись, на которой продемонстрирована необычайная эмпатия ребенка, стала вирусной в социальных сетях, собрав более 17 миллионов просмотров.
Трогательный момент, когда младенец проявил сочувствие к своей матери, которая переживала эмоционально сложный период, стал вирусным в интернете. Тейлор Шофилд из Юты (США) хотела сохранить это воспоминание для семейного архива и зафиксировала реакцию ребенка на камеру своего телефона.
"Я даже не подозревала, что такие маленькие дети могут быть настолько интуитивными и способными проявлять сочувствие таким образом", — поделилась американка.
Трогательные кадры
Видео, опубликованное в TikTok под названием "Реакция моего ребенка на мамину тяжелую ночь", привлекло внимание миллионов пользователей социальной сети. За короткое время ролик собрал более 17 миллионов просмотров.
"Мой муж задерживался на работе, а я проходила через обычную домашнюю рутину с сыном: поспешила приготовить ему ужин, искупать и уложить в кровать. У меня был момент перегрузки", — объясняет автор ролика.
Женщина решила поделиться этим моментом в интернете, чтобы его увидели и другие матери.
"Оказалось, что многие имели подобный опыт со своими малышами, даже младше моего! Это просто удивительно!" — добавляет Шофилд, которая работает полный рабочий день в финансовой сфере.
Переосмысление материнства
По словам женщины, тот случай заставил ее по-новому взглянуть на материнство и взаимоотношения с ребенком.
"Дети — это настоящее благословение, они воспринимают мир прекрасно. Моя задача — защитить чувствительное сердце моего сына, а также научить его понимать эмоции и сопереживать. Однако оказывается, что он учит и меня многим вещам", — говорит Тейлор.
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